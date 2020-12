Pôrod na spadnutie? Zuzana Kubovčíková mesiace tajila tehotenstvo... FOTO Aha, aké už má bruško!

BRATISLAVA - Koncom októbra sa na verejnosť dostala správa, že z manželov Zuzany a Michala Kubovčíkovcov sa stanú dvojnásobní rodičia. Dvojica túto informáciu následne potvrdila, no nič viac ako to, že nejde o klebety, sa o tehotenstve sympatickej herečky nevedelo...

Párik si totiž svoje súkromie odjakživa prísne stráži, no a tak sa nikto nečudoval, že ani jeden z nich bližšie detaily ako pohlavie bábätka či približný termín pôrodu neprezradil. Podobne to bolo aj v roku 2017, keď tesne pred Vianocami porodila synčeka Rudka.

A na rozdiel od svojich mnohých kolegov, párik umelcov nepatrí k tým, ktorý by sa prírastkom do rodiny hneď pochválili na sociálnej sieti. Naopak, synčeka Rudka pred neželanou pozornosťou chránia.

Manželia Kubovčíkovci čakajú druhé bábätko Zdroj: Tv joj,

No a podobne to bude určite aj tentokrát. Ako sme spomínali, Zuzana ani Michal sa nevyjadrili k dátumu, kedy k nim pribudne ďalší člen rodinky, no aktuálne sa na verejnosť dostali jej najnovšie fotografie. Už koncom októbra bolo guľaté bruško herečky neprehliadnuteľné, teraz to však vyzerá tak, že do pôrodu nemá príliš ďaleko. Portál markiza.sk totiž zverejnil zábery z nakrúcania projektu Najkrajšie Vianoce, ktorý splní priania mnohých rodín v núdzi.

Svojou účasťou ho podporilo mnoho známych ľudí, medzi nimi aj komička Evelyn, ktorá sa objavila v sexi mikulášskom kostýme. No a na snímkach na spomínanom webe s ňou na pódiu stáli aj Petra Polnišová a Zuzana Kubovčíková. Tú fotograf zachytil, keď bola otočená bokom, no a práve vďaka tomu jej tehotenské krivky úplne vynikli. Aha, aké už má bruško!

Zuzana Kubovčíková ukázala tehotenské bruško Zdroj: TV Markíza