Tajnostkárka Šebová prehovorila o deťoch: FOTO Toto sú jej dva poklady!

Zuzana Kubovčíková Šebová v decembri 2017 porodila syna Rudka a v apríli 2021 im do rodiny pribudol Paľko. Aktuálne sa po roku herečka vrátila na pľac v Hornej Dolnej a televízii Markíza prezradila o svojich deťoch viac.

Základná otázka je, ako prvorodený chlapček prijal do rodiny toho druhého. „Celé tehotenstvo sme mu vysvetľovali, o čo ide a čo sa blíži k nám, čo sa chystá, ale samozrejme som nemala šajnu, či on to naozaj chápe. Ale keď sme ho potom priniesli, hneď ho vystískal, vrhol sa na neho, vyobjímal ho. Zvládol to veľmi krásne a stále to, myslím, zvláda. Samozrejme, zo začiatku boli momenty, keď som videla na ňom, že je trošku v šoku z toho, že zrazu tá maminka tu teraz nie je len pre neho, ale musí riešiť aj iné bábätko, ale nečakala som to, že to až takto dobre zvládne,” prezradila Zuzana.

Zdroj: Tv Markíza/archív ZKŠ

A ako sa zdá, bratia budú mať naozaj krásny vzťah. V malom Rudkovi evidentne drieme komediant a jeho bračeka to nesmierne baví. „Rudko ho vie aj fantasticky rozosmiať. To by som ani nečakala, že také malé bábätko už dokáže akoby odčítať humor a je mu niečo smiešne, keď mu tam, Rudi robí nejaké ksichty a Paľko sa tam smeje úplne ako mončiči, až ho trasie, takže to sú také kúzelné momenty, keď vidím, že medzi nimi dvomi je tam už nejaké to spojenie,” vyznala sa šťastná mamina.

Zdroj: Tv Markíza/archív ZKŠ

A ako Zuzana aktuálne zvláda starostlivosť o dvoch chalanov? „Občas je to divočina, občas je to pokojnejšie. Rudko, predsa len je to chlapec, pištole, energia, behanie, preskakovanie z gauča, pif-paf, maminka odpadni, strieľaj ma, naháňaj ma. A Palinko, to je úplné zlatíčko, on je také dobré bábätko, Rudko ho veľmi ľúbi, krásne mi s ním pomáha, veľmi je zlatý,” povedala herečka pre portál markiza.sk.

Zdroj: Tv Markíza/archív ZKŠ