Rozboril o profesorovi Krčmérym (†62): Deň pred smrťou ešte... Dúfam, že existuje nebo!

BRATISLAVA - Včera večer zasiahla Slovensko smutná správa, že zomrel profesor Vladimír Krčméry. V nedeľu televízia Joj odvysielala reláciu V siedmom nebi, kde účinkoval a deň pred svojou smrťou ešte stále riešil pomoc tým, ktorí to potrebujú. Moderátor Vilo Rozboril preto dúfa, že exituje nebo...

Popredný slovenský lekár zomrel v utorok vo večerných hodinách. Smutná správa sa okamžite začala šíriť aj sociálnymi sieťami a okamžite zareagovali aj mnohé známe tváre. Medzi nimi aj Vilo Rozboril.

Práve v nedeľu odvysielala totiž televízia Joj jeho reláciu V siedmom nebi, kde účinkoval aj profesor Vladimír Krčméry. Ten v mene svojom a svojich zamestnancov daroval finančnú pomoc dôchodkyni Ester, ktorá má amputovanú nohu a potrebuje protézu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV JOJ

Šok zo smrti uznávaného infektológa bol pre moderátora o to väčší, že mali osobný vzťah a dokonca spolu ešte v pondelok komunikovali. Teda deň pred profesorovou smrťou.

„Zomrel Vlado Krčméry. Zomrel mi kamarát. Veď viete. Teraz v nedeľu bol ešte V siedmom nebi. Opäť pomáhal. Včera sme si ešte písali, informoval ma, že tete Ester ešte do konca roka chce poslať ďalšie peniažky,” napísal moderátor v utorok večer na Facebook.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV JOJ

Na Krčméryho si zaspomínal ako na človeka so srdcom na správnom mieste: „Vždy vravel - dať je viac ako dostať. Úprimne, nepoznám súčasníka takých gigantických rozmerov v oblasti pomoci druhým. Veľmi si želám, aby bolo Nebo. Kvôli Vladovi v tejto chvíli. Bol hlboko veriaci. A verím, že v to čo my “veríme”, Vlado už “vie”. Odpočívaj v pokoji, Vlado môj, vzácny rovný človek. Idem sa za Teba pomodliť . Ach Bože.”