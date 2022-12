Marcinková sa podelila o veľmi osobný príbeh: TOTO pre ňu urobil profesor Krčméry, keď sa cítila zle

Archívne video: Vladimír Krčméry v utečeneckom tábore v Kútoch

Poslankyňa si zaspomínala na chvíle, keď bola nútená s Vladimírom Krčmérym zrušiť plánované stretnutie pre svoj zlý zdravotný stav. „Napísala som mu pár hodín pred stretnutím, že neprídem, lebo som večer predtým odpadla a stále sa necítila dobre,“ uviedla.

Krčméryho reakcia bola okamžitá. „Prišiel po mňa svojim autom, fábiou, až domov. Nasadil ma do auta. On o paličke, ja nemohúca. Vzájomne sme sa podopierali. Vzal ma do čakárne na pohotovosť. Sedel tam so mnou a potom lekárke asistoval kým ma vyšetrila a dala mi infúzie. Ja som fakt nemala síl, a on mi nekládol žiadne otázky, len mi napísal sms, že ma do polhodiny vyzdvihne, kde bývam, a že nesmiem takéto veci podceňovať,“ uviedla Marcinková.

Prezradila, že sa v danej chvíli cítila trápne. „Poznali sme sa len pracovne, nechcela som zaťažovať blízkych, nie ešte cudzích, on však medziľudské vzťahy nedelil na žiadne kategórie. Z celej tej spontánnej situácie a jeho pomoci som zostala očarená a zároveň zaskočená ešte veľmi dlho. Na ľuďoch a ich životoch mu úprimne záležalo bez ohľadu na to, o koho išlo,“ povedala.

Podľa jej slov o tom svedčí jeho obrovské charitatívne životné dielo a pomoc najbiednejším. „Nikdy som nezažila nikoho, kto by sa mu podobal. Pán profesor, ďakujem za vašu bezhraničnú ľudskosť. Mali ste v sebe niečo tak láskavé a cenné, čo sa mi vynára pri každej spomienke na vás. Ďakujem za možnosť poznať vás. Váš odkaz bude žiť s nami, lebo každého, koho ste stretli, ste urobili lepším človekom. Odpočívajte v pokoji,“ odkázala.