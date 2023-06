Šokujúce odhalenie Margitu: Po smrti Haničky (†75) ho kopa ľudí nechala V ŠTICHU… Rodina sa o neho BOJÍ!

PRAHA - Operný spevák Štefan Margita (66) sa zo smrti svojej nebohej ženy a uznávanej českej speváčky Hany Zagorovej (†75) veľmi ťažko spamätáva. Neustále na ňu myslí a všetko mu ju pripomína. Najmä prácou si tak snaží zaplniť hlavu a presmerovať myšlienky inde, aj keď je to veľmi ťažké. Situáciu znáša o to ťažšie, že mnoho ľudí ho po odchode Haničky nechalo v štychu... Jeho najbližší majú o neho strach!

Vdovec po českej hudobnej legende Hane Zagorovej, Štefan Margita, sa so stratou svojej milovanej vyrovnáva veľmi ťažko. Napriek tomu sa snaží ísť ďalej a svoje myšlienky sústrediť najmä na svoju prácu. Ako informoval Expres.cz, operný spevák nedávno strávil niekoľko týždňov v Taliansku, kde vystupoval v miestnej opere Leoša Janáčka.

Galéria fotiek () Štefan Margita

Zdroj: Instagram Š.M.

Aj keď ho prišla podporiť jeho rodina, v rozhovore sa umelec posťažoval, že po smrti jeho ženy sa mu veľa ľudí doslova otočilo chrbtom. Zistil tak, na koho sa môže reálne spoľahnúť. „Áno zistil som to. Viete koľko ľudí odstúpilo? Koľko z nich ma nechalo v štychu v tej najhoršej chvíli? To dodnes nepochopíte prečo. Veľa ľudí sa zrazu k Hanke vyjadrovalo, pritom nič s ňou spoločného nemali... Vyšlo veľa nepravdivých vecí o Hanke a rovnako aj o mne, ale neriešil som to, pretože som prežíval a stále prežívam obdobie, ktoré pre žiadneho človeka nie je ľahké,“ zdôveril sa umelec s tým, že ho veľa ľudí nechalo takpovediac v štychu.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook ŠM

Vyrovnať sa so smrťou milovanej osoby nie je vôbec jednoduché. A náročné to je aj pre samotného Margitu. Jeho rodina má preto o neho strach - najmä jeho bratia. Nezblížila ich však až smrť Haničky, výborné vzťahy mal s rodinou vždy.

„To nie. Hanka milovala moju rodinu, pretože stále hovorila, že toto nikdy v živote nezažila. S bratom, otcom a mamou, sme vždy výborne vychádzali. Nikdy sme sa nehádali, takže zblížilo nás možno to, že Hanku milovali,“ poznamenal Štefan. „Keď som hovoril o Hanke, tak nie, že by im to bolo nepríjemné, ale bolo vidieť, že sa ich to veľmi dotýka. A hlavne obaja bratia sú z toho nešťastní a strašne sa o mňa boja,“ dodal Margita.

Tak snáď nájde oporu u svojich blízkych, ktorí ho podržia a pomôžu mu vyrovnať sa s touto veľkou stratou. Chce to len čas.