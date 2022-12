Darčeky na Slovensku nosí Ježiško, Dedo Mráz aj Santa Klaus, tvrdí etnologička

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Darčeky na Slovensku nosí Ježiško, Dedo Mráz aj Santa Klaus. Môže za to vplyv lokálnych tradícií, komercie alebo ideológie. "Dnes sa ako domáci oprávnený nosič darčekov presadzuje najmä Ježiško, a to nielen na Slovensku," priblížila etnologička zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Zuzana Beňušková. Doplnila, že jeho korene siahajú do reformačných čias Martina Luthera.