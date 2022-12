TRAPAS v RTVS: Naštvaný meteorológ... Odpojil si mikrofón a odišiel!

Včera sme vás informovali, že sa v priamom prenose bezdôvodne rozosmiala moderátorka markizáckych správ Zuzana Čimová. No riadny trapas sa prihodil aj v živom vysielaní RTVS.

Počas ranných správ sa moderátorka Jana Košíková pokúšala o komunikáciu s meteorológom, od ktorého očakávala predpoveď počasia. „Aké dnes bude počasie, to sa už pýtam meteorológa Pavla Beránka, dobré ráno,“ zahlásila moderátorka, ako to býva zvykom, no žiadnej odpovede sa nedočkala.

Aj keď diváci prijímali obraz aj zvuk, on zjavne moderátorku nepočul ani nevidel. A tak boli ľudia pri obrazovkách svedkami istého faux pas. Beránek pár sekúnd sedel a čakal, no veľmi rýchlo mu došla trpezlivosť. „Tak toto som nepochopil. Dovidenia, majte sa,“ vyhlásil meteorológ, ktorý si počas priameho vysielania odpojil mikrofón a nahnevaným tónom sa rozlúčil.

A čo tá predpoveď? No, žiadna nebola. „Počasie sme sa dnes nedozvedeli. Od nás je to v tejto chvíli všetko,“ dodala Jana a napriek všetkému s úsmevom ukončila správy.

Pohotoví diváci okamžite začali nevšednú predpoveď šíriť na sociálnych sieťach...