Mladej Malachovskej stroskotalo manželstvo: ROZVOD!

V júli 2019 sa dcéra moderátorky Ivety Malachovskej a operného speváka Martina Malachovského vydala za športovca Adama Kociana.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Vlado Benko

Bohužiaľ, dnes už dvojica rieši rozvod. „Mali sme viaceré náročnejšie obdobia, ale vždy sme to zvládli,” povedala Kristína pre Plusku s tým, že po svadbe sa sťahovali na Slovensko, Adam skončil so športovou kariérou, hľadali si nové zamestnania...

Ale všetko spolu zvládli. Až doteraz! „Bolo to náročné, ale zvládli sme to, avšak obdobie, ktorým si prechádzame teraz, je zatiaľ najnáročnejšie, no stále sme schopní racionálne komunikovať a stále sa máme veľmi radi, to sa asi nikdy nezmení,” uviedla a dodala, že v kontakte chcú zostať aj po rozvode.