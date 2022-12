Vulgárny trapas novozélandskej premiérky Ardernovej: Vydražil sa za takmer 60-tisíc eur

Zápis vznikol po tom, ako mikrofóny minulý týždeň v parlamente zachytili polohlasne vyslovenú urážlivú poznámku novozélandskej premiérky na adresu svojho politického oponenta, lídra pravicovo-liberálnej strany ACT Davida Seymoura.

Bolo počuť, ako podráždená Ardernová sadajúc sa na svoje miesto po odpovedi na Seymourovu otázku, šomre: "To je taký arogantný ču*ák".Seymour požiadal predsedu novozélandského parlamentu, aby sa Ardernová ospravedlnila, čo znamenalo aj to, že jej poznámka bola zapísaná do oficiálneho záznamu.

Záujem bol väčší, ako sa čakalo

Následne prišiel Seymour s nápadom spojiť sily pre dobrú vec: Obaja politici prepis inkriminovanej pasáže parlamentnej diskusie podpísali a pred dražbou ho dali zarámovať."Záujem bol väčší, ako sa čakalo," uviedol Seymour vo svojom vyhlásení. Pre agentúru AFP povedal, že očakával, že prepis dosiahne len zlomok víťaznej ponuky, ktorá sa napokon vyšplhala na 100.100 novozélandských dolárov.

Riaditeľ obdarovanej organizácie Peter Dickens informoval, že vydražená suma pokryje zhruba desatinu ročného rozpočtu nadácie, ktorá takto získané prostriedky použije na bezplatné konzultácie alebo činnosť podporných skupín pre svojich klientov.