Pamätáte si “zhúleného” Šepsa zo SuperStar? FOTO Takto dnes vyzerá a… V Prahe chová sliepky!

PRAHA - Michal Šeps (28) sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2011, kedy zahviezdil v markizáckej šou SuperStar. Tam okrem svojho talentu a pozitívneho vzťahu k marihuane, na seba upozornil aj láskou ku kolegyni Alžbete Kolečkářovej. Odvtedy však uplynulo už 11 rokov a v živote rastamena sa toho veľa zmenilo. Dnes by ste ho už ani nespoznali!

Od druhej série Česko Slovenskej SuperStar uplynulo už 11 rokov a okrem Lukáša Adamca, ktorý ju vyhral, sa do povedomia verejnosti dostal aj Michal Šeps. Spevák zaujal nielen svojim telentom, ale aj jedinečným štýlom či bezstarostným životným nastavením. Ten sa málokedy zhoduje s fungovaním v šoubiznise.

Aj preto sa Michal z veľkého hudobného sveta vytratil. Aktuálne hráva len v menších podnikoch. „Od čias tej súťaže viem, že by som v šoubiznise nikdy nechcel byť, že je to Babylon. Ja si idem svoj underground, svoje reggae a razím heslo, že kto chce počuť moju hudbu, ten si ju nájde. A nepotrebujem niekde šaškovať. Alebo zažívať pretvárku na večierkoch a zkoksovaných ľudí,“ povedal bez servítky v rozhovore pre české eXtra.cz Šeps.

Naďalej sa vraj živí hudbou, hoci pandémia koronavírusu mu dala poriadne zabrať. Musel si preto nájsť ešte jednu prácu. „Je to okrajový žáner, ale má to svoj okruh poslucháčov. Som spokojný. nepotrebujem vypredávať O2 arény. K hraniu mám ešte zdroj príjmu v growth shope (predajňa s potrebami na pestovanie určitých druhov rastlín, pozn. red.),“ prezradil Michal s tým, že hoci mu Covid skomplikoval život, v konečnom dôsledku je za to rád.

Galéria fotiek (3)

„Covid nám všetkým muzikantom dal pekne na zadok. Keď sa nehralo, museli sme začať pracovať inak, inak by som zdochol od hladu. Nakoniec som ale za to obdobie koronavírusu aj tak veľmi rád, pretože mi do života vniesol poriadok. Musel som vstávať do práce, presne som vedel, čo kedy a ako,“ priznal Šeps, ktorý je vraj už 2 roky šťastne zadaný.

S priateľkou žijú v Prahe, kde si postavili malý domček a dokonca chovajú hydinu. „Žijeme v novom domčeku, máme v Prahe postavený tiny house (malý dom, pozn. red.), má okolo 50 až 60 metrov štvorcových. Je útulný a maličký, ale je to sen. Na poschodí mám aj malé štúdio. A celé je to nízkoenergetické, úsporné, čo sa v dnešnej dobe hodí. Na záhrade chováme sliepky a husy,“ prezradil na záver bývalý superstarista. A pozrite, ako vyzerá - viditeľne pribral, zapustil dredy aj bradu... No dnes by ste ho ani nespoznali!