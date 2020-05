Niekdajšia hviezda Superstar prehovorila: Michal Šeps naložil na Rytmusa a... Za TOTO sa nám vyhrážali pokutami!

PRAHA - Uplynulo už 9 rokov odvtedy, čo bol Michal Šeps finalistom Česko-Slovenskej Superstar. Dostať sa do priamych prenosov je pre niektorých splneným snom a túto skúsenosť by si opäť kedykoľvek zopakovali, iní by do toho už ani náhodou znova nešli. A presne to je prípad známeho rastamana.

Ten po rokoch prehlasuje, že Superstar je pre neho "sra*ka" a na súťaž sa nedíva ani v televízii. Síce si uvedomuje, že účasť v šou mu pomohla, veľa pekných spomienok však na ňu nemá. „Vďaka tomu ma ľudia poznajú a chodia na koncerty. Ale ako to tam chodí, to je zle! Si tam ovca, nemôžeš povedať nie. Musíš, a keď nechceš, dostaneš pokutu. Si majetkom toho korporátu, si bábka, nútia ťa robiť to, čo nechceš,” vyjadril sa najnovšie Šeps pre expres.cz a uviedol aj konkrétne príklady.

Takto Michal Šeps vyzerá dnes Zdroj: Instagram M.S.

„Išli sme na Matějský jarmok, ja sa bojím výšok a nechcel som ísť na nič, čo je vo výške. Chcel som ísť trebárs na autíčka. Ale just sme museli ísť na ruské koleso. Hovoril som, že tam nechcem ísť. Oni, že musím. Keby som nešiel, dostal by som pokutu 200 tisíc,” uviedol Michal s tým, že mal hrozný strach, no keďže na pokutu nemal, musel sa prekonať.

Pekného slova nenašiel ani na Rytmusa, s ktorým mal po celý čas takpovediac kostrbatý vzťah. „Rytmusa som poslal do hája, ale slušne, nech mi nekecá do reggae. Keby som mu ale napríklad povedal, nech ide do pr*ele, dostanem tiež pokutu. Chcel som ho poslať do pr*ele. Nebolo to nahrané, neviem, prečo na mňa taký bol, ja som mu nič neurobil. Ani sme sa nepoznali. Nemal ma rád od začiatku,” skonštatoval spevák.

Michal Šeps počas súťaže tvoril pár s Alžbetou Kolečkářovou

Rešpekt mal pred Pavlom Haberom, ktorý sa mu po skončení šou vraj aj ospravedlnil. Porotcovia totiž podľa Michala niekedy museli súťažiacich kritizovať, hoci to nebolo z ich vlastnej vôle. „Ako jediný mi povedal, ako to v SuperStar chodí. Keď som skončil a bol posledný večierok, prišiel za mnou a ako jediný mi podal ruku a do ucha mi pošepkal, že sa mi ospravedlňuje za všetko, čo mi tam musel povedať, že sa mu vlastne všetko páčilo a nech pokračujem v tom, čo robím, a nech sa vy*eriem na ľudí,” prezradil na adresu porotcovskej stálice Superstar.