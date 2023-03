Šokujúca správa! ZOMREL spevák (†33) zo SuperStar: Mrazivé slová na rozlúčku!

Na jeho profile na sociálnej sieti Facebook sa včera o 4:27 ráno objavil záhadný status, z ktorého doslova mrazí. „Radšej sa zabijem sám, ako by to mali spraviť iní...“ zverejnil odrazu Jozef. Nič pritom nasvedčovalo tomu, že by si prechádzal ťažkým obdobím. Už o pár hodín sa pod príspevkom začali hromadiť vyjadrenia úprimnej sústrasti.

„Jožko, prosím nie! Toto nemôžeš myslieť vážne. Tisíckrát si mi písal, keď ti bolo ťažko, tisíckrát si sa na konci našej konverzácie smial. Tisíckrát si mi povedal, že mi môžeš povedať všetko, tak prečo nie teraz? Prečo?!“ pýtal sa zarmútený kamarát, ku ktorému sa pridal ďalší: „Och, prečo ti aj teraz v noci nezavolal, ak mal problém,“ nerozumejú blízki.

Jozef Rakyta sa objavil v tretej sérii speváckej šou SuperStar, v ktorej sa prebojoval až do semifinále. Pochádzal z obce Koš, v okrese Prievidza. Naposledy pracoval v solárnom štúdiu v Prievidzi. Verejnosť ho vnímala ako večne usmiateho chalana. Česť jeho pamiatke!

