Slovenská herečka priznala trápenie: Duševná bolesť… TOTO by od nej nikto nečakal!

BRATISLAVA - Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Často si to však uvedomujeme až vtedy, keď ho stratíme. A nielen to fyzické, ale aj psychické. Svoje o tom vedia i známe tváre slovenského šoubiznisu, ktoré sa stretli na krste Nadácie televízie Joj, aby pokrstili výnimočný kalendár, ktorý pripomína dôležitosť duševného zdravia...

Charitatívny kalendár Nadácie TV JOJ upozorňuje na ťažkosti, ktoré trápia spoločnosť, často spôsobujú závažné psychické ochorenia a môžu sa do života dostať každému. Nikdy nevieme, či sa táto téma nebude týkať aj nás alebo niekoho z nášho blízkeho okolia.

Dlhoročná tvár spravodajstva TV JOJ, moderátorka Andrea Pálffy Belányiová, na nej metaforicky predstavuje nič netušiaceho človeka, ktorý si na pomyselnom „kolese šťastia“ môže v akejkoľvek životnej fáze vytočiť problém alebo diagnózu. Bez možnosti ovplyvniť to. Na tento fakt upozorňuje aj obálka kalendára.

Jednotlivé vizuály zobrazujú témy: poruchy príjmu potravy, manipulácia, problémy so sebavedomím, úzkosť, osamelosť, klinická depresia, poruchy učenia, toxická pozitivita, závislosť na sociálnych sieťach, nálepkovanie, vyhorenie a odsudzenie vo vzťahoch. Na každom z vizuálov pre daný mesiac pózujú známe slovenské osobnosti ako Hana Gregorová, Milo Král či Braňo Deák.

Medzi nimi aj pôvabná jojkárska herečka Simona Kollárová, ktorá nám pri príležitosti krstu venovala svoj čas na rozhovor a pre Topky.sk prezradila, s akými neduhami v oblasti duševného zdravia sa potýkala ona sama.

„Mňa sa týka viacero tém," zaskočila nás v úvode. V jej slovách sa určite nájdu mnohí z nás, veď predsa len, možno by si povedal - čo môže trápiť takú mladá, krásnu a úspešnú ženu? no a herečka nám prezradila, aký je jej recept na to, aby sme to zvládali. Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie!

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o dôležitosti duševného zdravia, edukovať v tejto oblasti a v neposlednom rade finančne pomôcť internetovej poradni IPčko, ktorej TV JOJ venuje výťažok z predaja charitatívneho kalendára. Internetová psychologická poradňa, ktorá funguje ako krízová linka pre ľudí so psychickými, s psychologickými či so sociálnymi problémami, poskytuje bezplatnú, anonymnú pomoc online, cez sociálne siete alebo emailom nonstop. Prevádzkuje tiež telefonickú krízovú linku pomoci, ktorá funguje 24/7.