Známy Čech prechádza ZMENOU pohlavia: Toto ho k tomu viedlo!

Reč je o uznávanom českom režisérovi Danielovi Špinarovi (43). Svoju homosexuálnu orientáciu síce nikdy neskrýval, ale trvalo mu veľmi dlho, aby zistil, kým v skutočnosti vlastne je. Po tom, čo si naplnil kariérne ciele a skončil na poste riaditeľa činohry Národního divadla, cítil, že s ním je niečo inak. Začal sa viac sústrediť na seba a svoje túžby...

Všetkých prekvapil, keď minulý rok vyšiel s pravdou von. Takáto informácia zaskočila určite nejedného z jeho kolegov a známych. Na sociálnej sieti totiž zverejnil príspevok, v ktorom otvorene priznal, že nie je gay, ale heterosexuálna žena. Taktiež sa netajil ani tým, že mu to trvalo neskutočne dlho, kým na to prišiel, keďže prvoradý bol pre neho vždy kariérny rast.

Dnes od priznania, ktoré učinil, ubehol už rok a momentálne si hovorí menom Daniela Špinar. V šou Jána Krausa sa úprimne rozpovedala o tom, ako si uvedomila, že je vlastne žena. „Prišiel deň, keď mi v hlave prebehla tá myšlienka, ja som bola v šoku, povedala som si - nie, to je nezmysel! Dvadsať rokov som žila ako homosexuál. Potom som jedného dňa kráčala po ulici do práce a uvidela som zamilovaný pár a v hlave mi prišla myšlienka, že som žena,“ rozhovorila sa úprimne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Vtedy zistila, že to je vlastne jediné po čom celý život túžila. Aby ju toto zistenie neťažilo na srdci, musela to čím skôr dostať zo seba von. A tak sa rozhodla s touto informáciou podeliť aj verejne. „Strašne som to potrebovala vyventilovať, pretože som taký človek, ktorý, keď niečo zistí, tak to nenecháva stáť. Som taká akčná, takže som to vyventilovala,“ priznala.

To, že je ženou, tušila vraj už od detstva. Teraz sa momentálne nachádza v procese tranzície. Už 9 mesiacov berie hormóny. „Teraz konečne začínam žiť. Zažívam svoju druhú pubertu, pretože hormóny takto fungujú. Už pol roka mám vlastne pätnásť," dodala so smiechom.