DESIVÝ zážitok Hanzelovej má DOHRU: Vyjadrila sa samotná TAXI služba!

Cez víkend Zuzana Kovačič Hanzelová so svojou kamarátkou zažila veľmi nepríjemnú skúsenosť s vodičom známej taxi služby v Bratislave. Ľudia túto prepravu využívajú dennodenne, a preto je ich bezpečnosť prvoradá. Kvôli tomu chcela novinárka upozorniť na tento problém, ktorého bola ona sama svedkom.

K celej kauze sa vyjadrila aj dotknutá spoločnosť. Toto je ich stanovisko.

„Je nám ľúto, že k tejto situácii došlo. Dôrazne odsudzujeme akýkoľvek druh nevhodného správania partnerských vodičov. Bezpečnosť je pre spoločnosť Bolt prioritou a netolerujeme žiadnu agresiu - či už zo strany vodiča alebo používateľa aplikácie. Robíme všetky kroky preto, aby bola každá jazda bezpečná. Čo sa vodičov týka, predtým, ako je vodič pridaný na našu platformu, musí mať platnú licenciu. Tú získa len bezúhonný človek bez záznamu v registri trestov. Taktiež sú pre vodičov povinné aj psychotesty,“ vyjadrilo sa tlačové oddelenie spoločnosti.

Taktiež dávajú do pozornosti, že ak sa niekomu stane podobná situácia, mal by to v prvom rade nahlásiť zákazníckemu servisu, aby spoločnosť vedela podniknúť tie správne kroky na vyriešenie situácie. Úzko spolupracujú aj s políciou v nevyhnutných prípadoch.

„Náš tím spätnú väzbu pozorne sleduje, reaguje na všetky žiadosti a podniká potrebné kroky vrátane interného vyšetrovania a spolupráce s políciou, ktorú je potrebné informovať v prípade, ak došlo k trestnému činu. Taktiež polícii zdieľame všetky potrebné údaje, ktoré jej pomôžu pri vyšetrovaní,“ pokračovali vo svojom vyjadrení.

Po dokázaní nevhodného správania vodiča k zákazníkovi mu hrozí zablokovanie používania spomínanej aplikácie pre jeho ďalšiu zárobkovú činnosť. „V prípade, že partnerskí vodiči nedodržiavajú zmluvné podmienky spoločnosti a pravidlá platformy, ich prístup k platforme bude natrvalo zablokovaný. Neustále pracujeme na zlepšovaní našich služieb, aby sa všetci používatelia platformy cítili bezpečne, aby sa zlepšila ich kvalita a aby sme sa v budúcnosti vyhli takýmto situáciám,“ dodali na záver.