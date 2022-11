Desivý zážitok Hanzelovej: Strach o ŽIVOT... Ženy by mali byť na pozore!

V poslednom čase sa na verejnosť dostávajú informácie o zlých skúsenostiach s istou taxi službou v Bratislave. Nepríjemné zážitky majú hlavne ženy. Taxikári ich počas jazdy obťažujú alebo sa k nim nevhodne správajú. Dotknutých osôb je čím ďalej tým viac. Jednou z nich je aj novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová so svojou kolegyňou.

Vo večerných hodinách sa prípady s obťažovaním žien zvyšujú. Niektorí taxikári využívajú bezbrannosť nežnejšieho pohlavia a začnú si k nim vo veľkom dovoľovať. S rovnakou skúsenosťou sa na svojom Instagrame podelila aj manželka markizáckeho moderátora.

Sama si pred tromi rokmi zažila obťažovanie na vlastnej koži. „Písal sa rok 2019, keď som náhodou dvihla telefón a volal mi neznámy pán a na otázku odkiaľ má moje číslo, odvetil, že ma viezol dva týždne dozadu taxíkom. Vyšlo najavo, že aplikácia je naprogramovaná tak, že vodiči, ktorí vás vezú, majú vaše číslo. Mnohé ženy mi písali, že ich vodiči masívne obťažujú a vypisujú im po večeroch a po nociach nevyžiadané návrhy,“ priznala.

Tento víkend sa stalo niečo podobné, len o čosi horšie. Nepríjemný zážitok si prežila jej najlepšia kamarátka. Od začiatku jazdy nebolo s taxikárom niečo v poriadku. „Včera sme boli s Laurou na koncerte a po afterke sme šli domov taxíkom. Laura ho zavolala. Pán bol čudný od začiatku - hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá a povedala som Laure obligátnu vetu - keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy,“ uviedla. A tam to všetko začalo.

Taxikár začal byť na Zuzaninu kamarátku, tiež známu novinárku Lauru Kellovú, nepríjemný. Doslova sa postaral o jej najhoršie chvíle v živote. „Naschvál neodbočil k jej bytu a šiel mimo a spýtal sa jej: Bojíte sa ma? Laura mu povedala, že nie a nech ju láskavo okamžite odvezie domov. Bľabotal, že nás obe pozná a znova sa jej pýtal, či sa ho bojí,“ opísala kamarátkinu skúsenosť. Tá v obavách o svoj život taxikárovi oznámila, že má v kabelke slzný plyn.

Nakoniec však všetko dobre dopadlo, ale nie vždy to tak môže byť, preto si treba dávať na seba pozor. „Taxikár si užíval Laurinu neistotu dosť, možno aj pod vplyvom niečoho, keďže o tom sám vtipkoval. Nakoniec pod hrozbou slzáku Laura vystúpila a odišla, vďakabohu, domov. S traumou, strachom, ale živá a zdravá,“ podelila sa s desivou príhodou.

Práve preto začala Hanzelová biť na poplach a upozorňovať na danú problematiku. Podľa jej slov by si mali ženy v záujme vlastnej bezpečnosti odinštalovať najpoužívanejšiu taxi aplikáciu v hlavnom meste. „Nie je bezpečná pre ženy a ani za tri roky sa to nezlepšilo. Ženy mi opakovane aj dnes píšu, že sa stále obťažovania opakujú. A hoci verím, že väčšina vodičov je slušná, práve vedenie zatiaľ nedokázalo zlepšiť bezpečnosť klientok,“ dodala na záver.

K novinárke sa pridali aj iné známe osobnosti. Napríklad Katarína Balážiová alias Becca, Babsy Heribanová či Kristína Tormová so svojimi skúsenosťami.