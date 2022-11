Exfarmár Reza Givili prehovoril o svojom SÚKROMÍ: TAKTO sa mu zmenil život po šou!

BRATISLAVA - Známy účastník Farmy Reza Givili (38) bavil svojím slovníkom celé Slovensko. Ofsa či sele zle? Zabudnite! Slovenčinu si vyšperkoval a podelil sa s nami o to, ako sa mu zmenil jeho život po šou. Zo statku zamieril rovno na pódium!

Reza Givili sa dostal do povedomia verejnosti účinkovaním v drsnej reality šou Farma. Svojím slovníkom pobavil nejedného Slováka a práve vďaka nemu si ho mnohí ľudia pamätajú až dodnes. Odvtedy sa mu život zmenil o 180 stupňov. Z farmára Rezu sa na Slovensku stal úspešný muž so sľubnou kariérou! Väčšinou ho vidieť na verejnosti len v obleku. A v ňom sme ho zastihli aj my.

Nedávno sme sa s Rezom stretli na jednej z prominentných akcii. Pre Topky.sk sa rozrozprával o svojom súkromí. „V mojom živote sa odvtedy (od účinkovania v reality šou Farma, pozn.red.) veľmi veľa zmenilo. Už aj slovenčina mi ide trochu lepšie,“ zavtipkoval hneď na začiatku. Po skončení šou sa uplatnil ako barber. Toto povolanie vykonáva už celých šesť rokov. Ale to nie je všetko. Najnovšie sa stal z neho aj spevák. Zo statku vyrazil rovno na pódium!

Očaril ho práve rómsky jazyk, ktorým vo svojich piesňach aj spieva. „Teraz sa momentálne venujem rómskej hudbe. Súvisí to s tým, že moja priateľka je Rómka a nejakým spôsobom jej chcem urobiť radosť. Moja hudba ju baví, usmeje sa a vie na ňu tancovať aj radovať sa. To mi robí veľmi veľkú radosť,“ priznal s úsmevom. Je jasné, že Reza je až po uši zamilovaný do svojej vyvolenej. Pesničky robí hlavne pre ňu a pre svojich fanúšikov.

V budúcnosti plánuje aj koncerty pre verejnosť. „Mám nejaký malý fanklub, čo ma podporuje,“ vyjadril sa. „Plním si svoje sny. Som šťastný a mám priateľku, ktorú ľúbim. A takto si žijem na Slovensku,“ dodal.

Galéria fotiek (2) Reza Givili

Zdroj: Maarty

Reza Givili bol účastníkom až dvoch Fariem. Vytvoril si tam množstvo priateľstiev, ktoré, žiaľ, časom vyprchali. V čase jeho výslnia na farmárskom statku sa tiež zahľadel do svojej kolegyne z predchádzajúceho ročníka Boženy Candrákovej. Zbohom si ale povedali po necelých troch rokoch vzťahu. Dnes je v kontakte už len s Luciou Mokráňovou a Patrikom Mirgom.

My sme zisťovali aj jeho pohľad na tento ročník reality šou. To, či by sa nechal znovu nahovoriť na účinkovanie v súťaži, sa tiež dozviete vo videu vyššie.