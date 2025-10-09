Kavaschovú jazda Boltom VYSTRAŠILA na smrť: Prišiel iný muž a pod vplyvom DROG... bála som sa!

BRATISLAVA - Posledné dni otriasajú Slovenskom desivé príbehy ľudí, ktorí si objednali jazdu cez aplikáciu Bolt. Po prípade Bratislavčanky Andrey, ktorá skončila namiesto centra na ceste smerom k rakúskym hraniciam, prehovorila aj známa herečka Dominika Kavaschová (36). Tá priznala, že má s Boltom vlastné otrasné skúsenosti, pri ktorých jej tuhla krv v žilách!
Herečka známa zo seriálov Oteckovia či Chlapi neplačú sa pridala k rozhorčeným zákazníkom, ktorí varujú pred nezodpovedným správaním niektorých vodičov taxislužby. „Sledujem príbehy, ktoré ľudia zažívajú v Bolte... takto... tiež mám pár zlých skúseností,“ napísala Kavaschová na sociálnej sieti a priložila mrazivé detaily.
„Prišiel mi autom úplne iný chlap ako na fotke. Bol očividne pod vplyvom drog, čo mi došlo až počas jazdy, keď mal neadekvátne pohyby, pohľady a reakcie. Fakt som sa veľmi bála. Kto to bol? A prečo neprišiel človek z profilu, netuším,“ priznala otvorene Dominika. Podľa jej slov je zrejmé, že sa vodič správal nevyspytateľne a počas celej jazdy mala pocit ohrozenia.
Šokujúca jazda taxíkom v Bratislave: Žena tvrdí, že ju Bolt viezol k hraniciam, musela vyskočiť z auta
Ani druhá skúsenosť nebola o nič lepšia – skôr absurdná. „Týpek sa ma opýtal, či sa veľmi ponáhľam. Vravím – áno, inak by som nešla taxíkom. A on na to, že nemá benzín! Na výpadovke mu auto skapalo, zastavil a odišiel pešo hľadať benzínku! Hľadala som skrytú kameru,“ opísala s hnevom herečka.
Po dlhom čakaní sa vodič vrátil s obrovskou bandaskou, dolial benzín a pokračoval v jazde, ktorá sa zmenila na hotovú frašku. „Do toho ešte asi štyrikrát blbo odbočil a z cesty, ktorá trvá 10 minút som bola v aute hodinu!“ dodala. Aj napriek tomu, že problém riešila s aplikáciou, peniaze jej z účtu strhli. „Je to nezodpovedná firma,“ uzavrela rozčúlená Kavaschová.
Po sérii incidentov sa množia hlasy, ktoré volajú po prísnejšej kontrole vodičov a bezpečnosti pasažierov. Prípad Andrey, ktorá musela vyskočiť z idúceho auta, aj príbehy známych osobností ako Kavaschová, len podčiarkujú, že nie všetko, čo je na mape v aplikácii, je bezpečné.
