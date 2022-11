Maličkú dcérku Beňovej trápi infekčné ochorenie: Môžu za to detské kútiky… FOTO Preboha, chúďa dieťa!

BRATISLAVA - Jeseň a začínajúca zima je obdobím, kedy mnohí z nás čelia rôznym ochoreniam. V tomto čase medzi tie najbežnejšie patria rôzne chrípky či nachladnutia, no z dôvodu poklesnutej imunity organizmu môžeme "lapnúť" aj všeličo iné...

Svoje o tom vie aj politička Monika Beňová, ktorá je mamou dvojročnej Ley. Nádherné dievčatko rastie ako z vody, dostáva sa jej príkladnej zdravotnej starostlivosti, no jej detský organizmus sa aj napriek tomu aktuálne pasuje s infekciou, ktorá u detí jej veku nie je až taká bežná ako u dospelých.

Hovoríme o takzvanom "jačmeni", ktorý postihuje oči. Ide o infekciu mazovej žľazy pri mihalnicovej folikule na očnom viečku, ktorá sa upchá nečistotami alebo odumretými kožnými bunkami. Vo väčšine prípadov sú za ňu zodpovedné baktérie zvané stafylokoky.

A hoci ide o pomerne bežnú infekciu, vie zarobiť na poriadny problém a vyzerá celkom strašidelne. A to najmä v prípade, keď kvôli jačmeňu opuchne kompletne celé viečko, až to vyzerá tak, že človek má výrazne väčšie oko. No a presne tak teraz vyzerá maličká dcérka Moniky Beňovej.

„Tak sa boríme s “jačmeňom”. Včera to ešte vyzeralo ako začervenané viečko, dnes ráno Leu zobral tatino k doktorke a dostala recept na mastičku. Začali sme s Leuškou chodiť viac do detských kútikov a herní a teda výsledok je, že krstný schytal hnisavú angínu a Lea jačmeň,” napísala Beňová, ktorá k príspevku priložila aj fotografiu svojej chorej dcérky.

Jej očko síce vôbec nevyzerá dobre, no veríme, že maličká sa dá čoskoro do poriadku a prajeme jej veľa zdravia!