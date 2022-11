Natália Germáni ODHALILA zákulisie svojej rozprávkovej SVADBY: Takto to nemalo byť… Toto bol pôvodný PLÁN!

BRATISLAVA - Známa slovenská herečka Natália Germáni (29) aktuálne hviezdi na filmovom plátne ako jedna z hlavných postáv v pokračovaní fantazijnej rozprávky s názvom Princezná zakliata v čase 2. No ona tú svoju prežívala so svojím princom Martinom Valihorom (46) už nejaký ten deň vopred. Povedali si totiž svoje áno v čarovnom Aspene. No takto to vraj vôbec nemalo byť.

Azda tú najromantickejšiu svadbu zo slovenského šoubiznisu v poslednom období zažila herečka Natália Germáni, ktorá si zobrala za muža úspešného hudobníka Martina Valihoru, a to nie tak hocikde. Pre svoj veľký deň si vybrali naozaj rozprávkové prostredie v Spojených štátoch na Aspenskej hore.

Keďže sa krásna blondínka včera ukázala na premiére filmu Princezná zakliata v čase 2, kde si opäť zahrala princeznú, nazreli sme aj do zákulisia jej svadby. Dozvedeli sme sa, čo sa skrýva za magickým dátumom, ale taktiež, prečo si vybrali práve zimné obdobie a Spojené štáty.

Keď sme sa jej spýtali na to, ako dlho plánovali ich veľký deň D, tak herečka zostala mierne zaskočená a my z jej odpovede neskôr tiež. Podľa jej slov toto vraj nebol pôvodný plán. „Neviem vám ani povedať, ale podľa mňa niekoľko týždňov,“ zareagovala prekvapene Natália počas nášho rozhovoru.

„My sme teda už dlhšie zasnúbení a chceli sme ju spraviť pôvodne v lete, to nám nevyšlo kvôli pracovnému vyťaženiu, takže vlastne preto sme sa rozhodli pre tento krok a spraviť si ju ako taký náš rituál a o nás,“ prezradila herečka v rozhovore pre Topky.sk.

Pre túto výnimočnú udalosť si vybrali na prvý pohľad aj krásny, priam magický dátum 11. 11. 2022, no ani ten nebol tak celkom len o číslach a za týmto celým sa hneď skrýva niekoľko faktov. „Z dvoch dôvodov. Prvý, že som mala voľno, aj Martin mal voľno, lebo to je v podstate u nás tá najkritickejšia časť plánovania. A po druhé, že to bolo naše štvrté výročie a zároveň mal Martin meniny,“ odhalila umelkyňa viac o dátume, kedy uzavreli manželský zväzok.

Dozvedeli sme sa aj to, že herečka plánuje spraviť ešte jednu svadobnú oslavu so svojimi blízkymi na Slovensku. O tom sa však už môžete dozvedieť v našom videu vyššie a taktiež aj to, ako sa Natálii natáčala spomínaná rozprávka.