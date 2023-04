PORNOscény Natálie Germáni: Diktovala si podmienky... Vydupala si tohto CHLAPA!

Natália Germáni získala hlavnú úlohu v životopisnom filme o športovkyni Andrei Absolonovej, ktorá sa venovala skokom do vody. Po zranení ale musela športovú kariéru ukončiť. A stala sa z nej známa pornoherečka.

„Je tam niekoľko scén, v ktorých sa pornom zaoberáme,” povedala Natália Germáni vo včera odvysielanej šou 7 pádů Honzy Dědka na Prime. „Jednu z nich som točila so svojím manželom. Bol úžasný, že do toho išiel so mnou,” dodala spokojne.

Bubeník Martin Valihora pritom nebol človekom, po ktorom siahli priamo tvorcovia filmu. Bola to Natáliina voľba. „Išlo o jej úvodnú scénu do pornopriemyslu, najväčšiu a najdlhšiu. Napadlo mi, že som schopná to prežiť jedine vtedy, keď to so mnou zahrá môj manžel. Ten sa tomu podvolil a veľmi mu za to ďakujem,” prezradila herečka.

Galéria fotiek (2) Natália Germáni a Martin Valihora

Zdroj: Instagram NG

Celkovo nad všetkými pornografickými scénami dlho rozmýšľala a nešla do toho bezhlavo. „Mali sme dlhé rozhovory s režisérkou, kam až som schopná ísť. Čo môže a nemôže byť vidieť. Je to chúlostivá téma,” vyjadrila sa v spomínanej relácii.