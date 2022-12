Vianoce Natálie Germáni: Len samý STRES a darčeky? Úplné ZBYTOČNOSTI!

BRATISLAVA - Vianoce slovenskej herečky Natálie Germáni (29) sú v poslednom období príliš rýchle a stresujúce. No aj tak sa na ne vždy teší. Fú, ale žeby pod stromčekom neboli žiadne darčeky?

Hovorí sa, že Vianoce nie sú len o tých materiálnych hodnotách a v tomto duchu ich vníma aj herečka Natália Germáni spolu so svojím novomanželom, hudobníkom Martinom Valihorom (46). Umelkyňu sme nedávno vyspovedali na premiére rozprávky Princezná zakliata v čase II., kde sme sa jej okrem pracovných záležitostí pýtali aj na to, čo pre ňu znamenajú najkrajšie sviatky v roku a ako to bude u nich vyzerať.

Zdroj: Instagram N.G.

„Posledné roky tie Vianoce sú veľmi rýchle, čiže niekedy aj možno príliš stresujúce, ale inak ja som narodená v januári, takže pre mňa je zima a vianočná obdobie jedno z mojich obľúbených,“ prezradila herečka v rozhovore pre Topky.sk.

Následne, keď sme sa jej spýtali, či má prichystané darčeky, jej odpoveď bola prekvapivá. „Myslím, že máme hojnosti, šťastia a zdravia dosť a budeme sa to snažiť aj zminimalizovať v rámci nejakých darčekov, pretože sú to zbytočné veci,“ podotkla blonďavá kráska.

Okrem toho nám však povedala, na čo sa tešila úplne najviac. Viac sa už dozviete v rozhovore vyššie.