MRAZIVÉ SLOVÁ exmarkizáka po autonehode: Po mesiaci som vyzeral ako z koncentráku... Schudnutý a prepadnutý!

NITRA – V lete sa bývalému markizáckemu moderátorovi Dagovi Palovičovi (47) zmenil život v priebehu sekundy. Po vážnej autonehode mu lekári nedávali veľké nádeje. Prognózy na jeho prežitie boli naozaj katastrofálne. Avšak on to dokázal a druhýkrát sa narodil. Jeho mrazivé slová sú len pre silné povahy!

Dag Palovič sa v auguste tohto roka druhýkrát narodil. Dopravná nehoda, ktorú mal spôsobiť 28-ročný vodič, sa mu takmer stala osudnou. S ťažkými zraneniami a vo veľmi kritickom stave ho v tom čase prevážal vrtuľník do nitrianskej nemocnice. Prognózy boli neisté, ale on sa z najhoršieho zázrakom dostal a dnes z neho srší len pozitívna energia.

Aj napriek tomu, že jeho zranenia si vyžiadali amputáciu jednej dolnej končatiny, nestráca Dag radosť zo života. Každodenne chodí na rehabilitácie a dáva sa do poriadku. Pre reláciu Reflex si zaspomínal na osudnú nehodu a podelil sa s útržkami, ktoré si pamätá. „Ten osudný deň si nepamätám, nič, okrem jednej situácie. Ležím na zemi, pozerám sa do neba, stojí nado mnou záchranár s vystrašeným výrazom tváre a hovorí: Odchádza nám, dýchajte!“ zneli jeho úvodné slová.

Možno by si niekto myslel, že po takejto autonehode a vážnych doživotných následkoch sa bude moderátor utápať v žiali. Avšak opak je pravdou. „Moja nálada závisí odo mňa samého. To znamená, že ja si ju tvorím vedome tak, ako chcem ja. Môžem povedať, že ja som od tej nehody nemal ani raz depresiu, smútok, hnev. Skutočne ani raz,“ vyhlásil.

Podelil sa aj o to, aké všetky zranenia si vážna nehoda vyžiadala. „Každá časť môjho tela mala devastačné zranenie, ktoré mohlo byť prakticky smrteľné,“ uviedol Palovič. Je známe, že prišiel o nohu, ale to nebolo všetko. Mal krvácanie do mozgu, zlomené rebrá, rozdrvený štvrtý hrudný stavec a poškodené pľúca. Dag to naozaj nemal ľahké a je jasné, že je to vnútorne silný človek a neskutočný bojovník.

Lekári boli doslova svedkami zázraku. „Neprešli ani 3 mesiace a som, ako som. Ja som po mesiaci vyzeral ako z koncentráku. Ja som bol schudnutý, prepadnutý,“ zaspomínal si. Dôkazom jeho slov sú aj prvotné zábery, o ktoré sa podelil na svojom Instagrame. „Dnes sa vraciam už do toho, ako som vyzeral predtým. Uvidím, ako budem vyzerať o mesiac,“ dodal.

K zlepšeniu jeho zdravotného stavu mu nepomáhali iba lekári, ale aj hudba. Presnejšie kapela IMT Smile, ktorú rád počúva. Jeho prvé správy smerovali práve Ivanovi Táslerovi, ktorý ho navštívil v nemocnici. „Robil som diskotéku oddeleniam aj na áre som si púšťal pesničky dokola každý deň,“ prezradil. Aj v takejto nepríjemnej skúsenosti našiel Dag niečo pozitívne a my mu držíme palce, aby sa čo najrýchlejšie zotavil.