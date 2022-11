Jakub Prachař po rozvode nezaháľa: Chystá sa požiadať novú partnerku o ruku?!

Jakub Prachař sa so svojou exmanželkou Agátou Hanychovou rozviedol iba pred dvomi rokmi. Krízu v ich vzťahu nedokázali ustáť a dnes si nevedia prísť ani na meno! Po niekoľkých pokusoch o to, nájsť si nových partnerov, sa im konečne zadarilo.

Tmavovláska žiari po boku miliardára Jaromíra Soukupa (53), s ktorým čakajú dieťatko. A srdce porotcu z Česko Slovensko má talent patrí už viac ako rok herečke Sandre Sandeve.Vyzerá to tak, že rodičia malej Mii sú bez pochýb šťastnejší bez seba.

Zatiaľ, čo bývalá manželka Prachařa posunula svoj vzťah za krátku dobu o level vyššie, moderátor sa očividne neponáhľa. Po predchádzajúcom vzťahu, ktorý mu nevyšiel podľa predstáv, sa niet čomu čudovať, že si od právnych záväzkov drží odstup. Ale črtá sa v ich vzťahu už aj niečo vážnejšie?!

Jeho priateľka je od neho mladšia o celých 14 rokov, čo je pomerne dosť. Nič to nemení na tom, že si zrejme rozumejú a ani ich vekový rozdiel im neprekáža. Samotný Jakub sa rád na sociálnych sieťach Sandrou pochváli. Prednedávnom jej verejne vyznal lásku, čo pri Agáte tak vôbec nerobil. „Tak to moje milované dievča nechalo večer na mne. A zobrala si aj šál. Nech žije Slávia a Sara Sandeva,“ znel popis k ich spoločnej fotke z futbalu.

V českej relácii Máme rádi Česko sa zrejme čistou náhodou doslova prekecol. Moderátor Libor Bouček poznamenal, že Vojta Kotek je iba pár mesiacov ženatý a všimol si, že si vkuse chytá obrúčku. „Asi ste si všimli taký detail, ktorý sa bude opakovať. My sme to mávali, ja to mám samozrejme znovu. Je to takzvané svrbenie na prstoch. Ja musím pogratulovať, sme radi, že si u nás v partii,“ poznamenal s dôvtipom a pokračoval ďalej. Otočil sa na Jakuba Prachařa.

„Vlastne ty v nej už nie si, z tej partie si už vystúpil.“ Moderátor na svoju reakciu nenechal dlho čakať. „Ja tam zase prídem,“ vykríkol bez akéhokoľvek možného premýšľania. Prezradil viac, ako mal? Je evidentné, že na svadbu ešte nezanevrel a v blízkej budúcnosti plánuje požiadať svoju priateľku o ruku.