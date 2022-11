Po drsnom náklade neostal ticho: Jakub Prachař posiela Hanychovej verejný odkaz!

Agáta Hanychová prednedávnom slovne zaútočila na otca jej dcéry Mie (5). Na rovinu povedala, ako to u nich vyzerá so striedavou starostlivosťou. A servítku si teda pred ústa nekládla. „Vždy to bol k*kot,” posťažovala sa. Aj keď majú problémy s rozhodnutím súdu a dodržiavaním stanovených podmienok, Agáta sa prezentuje ako vzorná mama, ktorá chce pre svoje deti to najlepšie. Inak to nebolo ani tentokrát.

Hneď, ako sa dozvedela, že Miin otec Jakub Prachař je na dovolenke, zatiaľ čo sa o ňu má starať a tráviť s ňou čas, vybuchla od hnevu. Sama si totiž musela zisťovať, kde sa jej malá dcérka nachádza a či je vôbec v poriadku. Nakoniec sa však dozvedela, že namiesto otca trávi čas so svojou starou mamou. Ale pre toto pochopenie Agáta už nenašla...

Modelka iba z Instagramu zistila, že jej bývalý partner je na dovolenke. V tom čase mal mať podľa rozhodnutia súdu dcéru v starostlivosti on a namiesto toho, aby odhodil všetku svoju hrdosť, si len podľa jej slov „honil pinďúra“ a všetko jej zatajil. Aj keď situácia okolo týchto zvučných mien na čas utíchla, Prachař na to nezabudol. Iba čakal zrejme na vhodnú chvíľu. Veľkú scénu síce nespravil, ale všetkým poslal verejný odkaz.

„Prvýkrát na Slávii. A naposledy na mojom Instagrame. Nech žije Slávia a Mia Prachařová. Góól,“ zneli jeho slová. Jeho myšlienku fanúšikovia pochopili okamžite. „Rýchla a posledná správa pre ľudí, že aj keď tu nie je a nebude fotografia, neznamená to, že spolu netrávite čas. Niekto má pocit, že ak nezverejní fotografiu, je to, akoby ani nebol. Možno to väčšina pochopí. A ak nie, Jakub sa nebude ničím verejne zaoberať. Pre mňa správny prístup,“ zhodnotila istá žena Jakubovu myšlienku zakrytú rúškom tajomnosti.