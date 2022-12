SAMOVRAŽDA počas koncertu Jakuba Prachařa: SVEDOK opísal, čo sa v osudnú noc dialo!

Včera sme na Topkách informovali o tragédii, ktorá sa stala počas mikulášskeho koncertu kapely Tros Discotequos. V tej hrajú Jakub Prachař, Vojtěch Dyk a Jan Maxián. V pondelok večer mala trojica vystúpenie v pražskom divadle La Fabrika, no príjemný hudobný večer poznačila nečakaná smrť. Priamo počas ich vystúpenia totiž v zákulisí divadla došlo k samovražde.

Obesil sa tam len 45-ročný miestny prevádzkar a barman Marian O. Prítomní diváci pritom počas vystúpenia o ničom ani len netušili. Že niečo nie je v poriadku naznačil až príchod policajtov. Čo sa v osudnú noc dialo, opísal pre český Blesk svedok, ktorý sa koncertu zúčastnil. Všetko vraj vyšlo najavo až po skončení programu a trojica účinkujúcich bola informáciou zdrvená.

„Zostával som po koncerte v bare, a preto som aj videl, že keď kapela balila nástroje a veci, prišiel za nimi zrejme šéf La Fabriky, ktorý im oznámil, čo sa stalo. Zaznelo tam, že nejaký Marian spáchal samovraždu, a preto tam aj počas koncertu bola polícia,“ opísal zdroj.

„Účinkujúci boli úplne zdrvení, podľa toho, čo som videl, sa ich to veľmi dotklo. Jediné, čo diváci v ten večer zaznamenali, bolo, že do sály nahliadli počas koncertu dvaja policajti, ktorí ale hneď sálu opustili. Nikto v priebehu koncertu, v rátane vystupujúcich, nezaznamenal, že by sa niečo dialo,“ opísal svedok.