Agáta sa DIŠTANCUJE od Soukupa: Bolo by pokrytecké to prehliadať!

Na Českom slavíkovi moderátorská dvojica nešetrila vtipnými hláškami. Zostava v zložení Aleš Háma a Ondrěj Sokol sú známi svojim povestným sarkazmom. Na pódium sa k nim pridala aj moderátorka Tereza Pergnerová a kto by to bol povedal, že práve ona svojimi vtipmi dostane do kolien všetkých prítomných. Jej nevinná sranda má však dohru!

Do úst si zobrala Karlosa Vémolu s manželkou Lelou, Evu Burešovú, Mareka Ztraceného, ale aj českého miliardára. Jej pravdivé poznámky podané s istou ľahkosťou rozosmiali celú sálu. To sa ale Soukupovi až tak nepáčilo. „Je super, že sa toho (Českého slavíka, pozn.red.) ujala televízia Nova a nie tá televízia, čo sídli na Barrandove. Pretože v takom prípade by sme to mohli moderovať, len ak by niekto z nás chodil s Jaromírom Soukupom,“ zneli humorné slová herečky.

Českému magnátovi to zrejme veľmi ukrivdilo. A za Pergnerovej žart si vo svojej relácii poriadne na moderátoroch zgustol. „Dnes sa budem snažiť byť dobrý, ale mal som v pláne byť hnusný,“ vyjadril sa na začiatku svojej šou VIP Svět. Už len jeho úvod naznačoval to, že Český slavík si od neho vyslúži poriadnu kritiku. A tak aj bolo!

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Barrandov

„Háma mi príde ako taký malý, arogantný slizký chlapík. Neviem, čo sa komu na ňom páči. Je to obrovský blbec. Ten Sokol, vraví sa o ňom, že to nemá vyriešené s dievčatami a chlapcami. Je možné, že to na ňom zanechalo nejaké stopy. A tá Pergnerová, bola vraj predtým na drogách. Ja si myslím, že v sobotu bola na drogách určite,“ Soukup na nich nenechal ani nitku suchú. Agáta však s jeho útočnými slovami nesúhlasí. Jeho správanie odsúdilo mnoho známych mien a aj samotná partnerka, ktorá by mala stáť pri ňom, sa od neho dištancuje.

„Na Slavíkoch moderátori povedali niečo z dôvodu, aby pobavili a zaujali ľudí. Jaromír vo svojej relácii urobil to isté, bolo by pokrytecké to prehliadať. To však neznamená, že Jaromírove názory zdieľam a podporujem. To, že s niekým chodíte, neznamená, že so všetkým automaticky súhlasíte. Jaromír má svoj vlastný názor, ja mám svoj názor a pán Háma s pánom Sokolom a Tereza majú tiež ten svoj. Rešpektujme sa a nebuďme zbytočne zlí,“ dodala Hanychová na záver a uzavrela túto kauzu.