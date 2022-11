Plačková opäť povolala právnikov: Ide o jej syna... Hnus!

Nie je to tak dávno, čo Zuzana Plačková podávala žalobu za osočovanie. Nešlo ani tak o ňu samotnú, ako o fakt, že dotyčná osoba si trúfla urážať jej maličkého syna Diona.

A teraz povolala právnikov opäť! A nielen v jednej záležitosti. V jeden deň riešila situáciu so zdieľaním fotografií malého Diona. „Ďakujem, že mi posielate profil, ktorý zdieľa môjho syna, jeho podobizeň, pretože, ako viete, moje dieťa je pod zákonom, nemá 18 rokov a jeho zákonným zástupcom som ja alebo jeho otec. Je to protiprávne, takže už sa tým zaoberá môj právnik a bude sa to riešiť,” informovala svojich fanúšikov Zuzana.

Tvár svojho syna ukázala iba hneď po pôrode a odvtedy je na fotografiách buď odvrátený alebo mu tváričku prekrývajú. „Takisto ako médiá nezdieľajú tvár môjho dieťaťa – ešte na začiatku, keď som ho porodila, ešte ho tam bolo vidno, tak ho zakrývali, proste nemôže sa šíriť takto tvárička dieťaťa. Takže ďakujeme veľmi pekne a o to dievča sa postaráme, postarajú sa o to moji právnici. Hnus, ako si ide niekto zbierať lajky na mojom synovi,” dodala influencerka.

Včera poobede však už musela riešiť dokonca až vydieranie. Ozvala sa jej totiž žena, ktorá tvrdí, že disponuje fotografiou Diona. A Zuzane ponúkla dve možnosti - buď zaplatí 1000 eur, alebo bude záber zverejnený. Samozrejme, aj toto konanie Plačková nahlásila právnikovi.

Ako Zuzana tvrdí, tieto situácie jej neprinášajú ani tak hnev, ako ľútosť nad tým, čo ženy dokážu robiť matke malého dieťaťa. „Skôr či neskôr ho ukážeme, ale ľudia sú strašne zlí, a preto si ešte chceme nechať jeho úplnú identitu pre seba. Ja mám tak nádherného syna, ja sa ho snažím chrániť práve pred takýmito ľuďmi, ako sú tieto hyeny, ktoré si myslia, že mi tým ubližujú. Skôr je mi to ľúto, že zneužívajú malé nevinné dieťa. Najsmutnejšie je, že toto robia práve ženy,” vyhlásila Zuzana po zverejnení tejto komunikácie.