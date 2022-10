Plačková už toho má fakt DOSŤ: Povolala právnikov a PODALA ŽALOBU!

Odkedy sa Zuzana Plačková objavila v reality šou Hotel Paradise, intenzívne pracovala na tom, aby bola známa. Časom sa z nej stala podnikateľka a influencerka. Za tie roky si iste zvykla na to, že mnohí ľudia komentujú jej osobu pomerne negatívne.

Nedávno sa však stala mamou a terčom urážok sa stal aj jej maličký syn Dion. „Nechcem venovať energiu na svojom profile na negatívnych ľudí, ale prišlo mi zopár správ, čo ste zaregistrovali, že ma osočuje nejaká ženská, osočuje mňa, osočuje Diona,” prihovorila sa svojim fanúšikom Zuzana na sieti Instagram.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Z.P.

A novopečená mamička sa rozhodla konať. „Nie je to prvá ani posledná osoba, ktorou sa zaoberá môj právnik, aktuálne si na to prizval aj kolegov z Českej republiky. Spoločne spisovali žalobu, ktorá sa podala a v aktuálnych dňoch bude asi doručená aj danej osobe,” prezradila. „Tá osoba si ani neuvedomila, koľko zákonov porušila,” dodala Plačková.

Ako uviedla, nemá náladu ani čas na hádky a keď osočovanie prekročí istú hranicu, tak proste posúva vec právnikovi. „Je mi to ľúto a stojí to zbytočne veľa peňazí, ale zase odtiaľ-potiaľ, sú určité hranice proste,” tvrdí Zuzana. Nuž, mnohí ľudia by si naozaj mali uvedomiť, že ani na internete by sa nemalo písať hocičo bez akejkoľvek zodpovednosti.