Plačkovej neuveriteľné PRIZNANIE: Fú, ako 13-ročná robila TOTO!

Ľudia sú rôzni a na mnohé veci majú rozdielne názory. To sa týka aj materstva – niekto nevidí žiadny problém v tom, že jeho dieťa používa cumlík, podľa iných je to údajne škodlivé.

Aj Zuzana Plačková dostala správu, že keď synovi Dionovi dáva cumeľ, pokazí mu zuby. A známa influencerka reagovala zaujímavým priznaním. „Inak, keď tu máme tému cumeľ, tak viete o tom, že ja som mala cumeľ do trinástich? A vôbec nemám pokrivené zuby, ani som nikdy nemala a vždy som mala zdravé zuby. Nikdy som nemala žiadne problémy so zubami, takže je to veľmi individuálne a možno záleží aj od toho, aký typ dudlíka dávate, ale vôbec si nemyslím, že by cumeľ mal kriviť zuby,” myslí si Plačková.

Cumeľ v trinástich rokoch je fakt nezvyčajný, ale je to jasný príklad toho, že mnohé veci treba posudzovať individuálne. Čo niekomu pripadá divné, inému nijako nevadí. A Zuzanina mama si evidentne tiež nerobila hlavu z toho, niečo robí inak ako ostatní. „Do trinástich som ho fakt mala, že vždy ešte, keď som prišla zo školy... Mala som až dva, jeden som mala v ústach a druhým som si brnkala po nose. Došla som vždy zo školy, na 10 minút som si podudlala a išla som von,” priblížila Zuzana, ktorá sa za toto priznanie nijako nehanbí.