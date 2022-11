Už vieme, ako bude Belohorcová vyzerať v 70-ke: Wau, SEXI gény sa nezaprú… Toto je jej MAMA!

ŠPANIELSKO - Kedysi sa venovala dráždeniu chlapov v erotickej relácii a dnes sa naplno stará len o toho svojho a rodinu na prekrásnom ostrove Tenerife. Hovoríme o Zuzane Belohorcovej (46), ktorá sa pred istým časom presťahovala do zahraničia. Moderátorku prišli navštíviť aj jej rodičia. A s jej mamou odhodili zábrany a ukázali sa pekne v plavkách. Tak a už je jasné, po kom má v sebe toľko sexepílu.

Zuzana Belohorcová patrí medzi tie známe tváre zo šoubiznisu, ktoré rozhodne môžu okrem svojich profesijných kvalít ukázať aj niečo navyše. Napriek pribúdajúcim rokom sa televízna moderátorka udržuje v skvelej forme a má takú postavu, že by bolo škoda, ak by ju neodprezentovala v plavkách. A tak to aj býva pravidelne zvykom.

Galéria fotiek (9) Zuzana Belohorcová

Zdroj: Zdroj: Instagram ZB

Moderátorka sa totiž nedávno presťahovala do slnečného Španielska, kde si bikinové outfity môže dovoliť striedať celkom často. Včera opäť pridala na svojej sociálnej sieti príspevok, kde je v plavkách no nebola celkom sama. Spoločnosť jej robila aj jej mama Vierka, ktorá si prišla aj so svojím mužom Ľubom predĺžiť leto a užiť si dovolenku.

„Dobrá mama je nenahraditeľná. Ľúbim,“ napísala Zuzana pod zábery so svojou mamou, ako obe vychádzajú z mora v bikinách. Tak a už nám to je jasné, po kom má moderátorka v sebe toľko sexepílu. Pani Vierka napriek tomu, že má vyše 70. rokov, sa nenechala zahanbiť a tak, ako aj jej dcéra, predviedla s gráciou svoju postavu v dvojdielnych plavkách.

Vzhľadom k veku sa rozhodne jej mama nemá za čo hanbiť. Práve naopak. Pozitívnymi komentármi ich zaplavili aj moderátorkini fanúšikovia. „Zuzi, ste ako sestry,“ podotkla jedna z jej sledovateliek a ďalší nešetrili slovami chvály na pani Vierku. „Mamina je stále kočka. Úžasná a príjemná pani,“ poznamenala jedna z mnohých fanúšičiek.

Naozaj, klobúk dolu pred jej mamou a my už vďaka tomu vieme, ako bude bývalá učiteľka sexu vyzerať v 70-ke. Gény sa veru nezaprú.