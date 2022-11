Uff, toto bol riadny PROBLÉM: Aha, ako vyzerá Gott v seriáli o Bartošovej!

Televízia Markíza už na platforme Voyo odvysielala prvé časti minisérie Iveta. Aktuálne sa už pracuje na pokračovaní. A v nových dieloch sa objaví aj Karel Gott.

Tvorcovia netaja, že obsadiť túto rolu bol poriadny oriešok. „Obsadiť Karla Gotta bol zásadný problém. Nájsť niekoho, kto by veľmi dobre spieval a trochu Karla Gotta pripomínal, bolo veľmi ťažké,” uviedol režisér Michal Samir s tým, že sa nad týmto rébusom s tvorivým tímom dlho zamýšľali.

Voľba napokon padla na speváka Ondřeja Rumla. Ten na prvý pohľad najúspešnejšieho Zlatého slávika príliš nepripomína, navyše má 194 centimetrov, pričom Gottova výška bola 175.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram OR

On sám pri tejto ponúknutej príležitosti zostal v miernom šoku. „Tá ponuka ma potešila aj vydesila zároveň. Dal som si pár panákov a niekoľko dní na rozmyslenie, aby som si to nejako v hlave urovnal, pretože som vedel, že to nebude jednoduché,” vyjadril sa spevák.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram OR

Ako dodal, jeho prioritou je, aby z Gotta neurobil lacnú imitáciu alebo až paródiu. „Mal som to šťastie poznať Karla Gotta osobne a pamätám si s ním veľa zážitkov a príhod. Najviac ma na ňom bavilo, že si zo seba dokázal urobiť srandu, čo nie je v šoubiznise, kde sa veľa ľudí berie nesympaticky vážne, úplne bežné. Možno aj toto ma presvedčilo túto úlohu prijať. Hovoril som si, že keby tu Karel bol, tak by sa pravdepodobne dobre bavil,” vyhlásil Ruml.

Galéria fotiek (5) Ondřej Ruml ako Karel Gott

Zdroj: Voyo