Tomu sa povie MOTIVÁCIA: Sexi jojkárka vie, ako na to… Ukázala sa HORE BEZ!

BRNO - Nela Slováková (32), česká kráska, ktorú začali ľudia registrovať najmä vďaka jojkárskej reality šou Hotel Paradise, s nahotou nemá veru žiaden problém a rada svoje dokonalé krivky vystavuje na oči verejnosti. Tentokrát to však urobila naozaj rafinovaným spôsobom a dokonca s hlbšou myšlienkou. Žeby sa, takýmto pikantným záberom rozhodla motivovať ženy k sebaláske?

Je mladá, kontroverzná a servítku si taktiež nezvykne dávať pred ústa. Reč je o českej kráske Nele Slovákovej, ktorá sa preslávila najmä vďaka jojkárskemu projektu s názvom Hotel Paradise a už tam bolo jasné, že hanblivým dievčatkom nebude. Práve naopak.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Tv Joj

Nela s nahotou nemá veru žiaden problém a rada vystavuje svoje telo na obdiv aj bez šiat .Urobila tak aj naposledy, keď na svojom instagramovom profile zverejnila fotku, kde pózuje pred zrkadlom hore bez. Na tom by nebolo nič nezvyčajné veď blondínka to robí pomerne často, ale tentokrát k pikantnému záberu pridala aj duchaplný text a to už je trochu podozrivé.

Galéria fotiek (8) Nela Slováková pred zrkadlom hore bez

Zdroj: Instagram N.S.

„Mate sa radi? Pokiaľ nie, nikto okrem vás, vám nikto, iný nepomôže. Tak s tým niečo robte, nech sa na seba môžete pozrieť do zrkadla a povedať si: som pekná, ľúbim sa sama sebe a mám sa rada,“ napísala Nela a zdá sa, že takýmto odvážnym spôsobom motivovala ďalšie ženy k zdravej sebaláske, keďže pod jej fotkou sa objavili komentáre typu:

„Toto som dneska presne potrebovala počuť. Diky moc,“ komentovala jedna z jej sledovateliek a ďalšie vyznanie znelo: „Nemám sa rada a potrebujem s tým, so sebou niečo začať robiť.“ Veru, mať sa rád je naozaj dôležité, ale zasa je potrebné aj nájsť tú správnu mieru a hranicu odkiaľ, pokiaľ, aby to neprerástlo až k chorobnému narcizmu. Tak čo, máte sa radi aj vy?