Bartošovej 1. láska Petr Sepéši (†25) by mal 63 rokov: KOLAPS Ivety po jeho smrti... Mala halucinácie!

Petr Sepéši sa narodil 23. apríla 1960 a dnes by oslávil 63. narodeniny. V roku 1985, keď mal iba 25 rokov, však tragicky zahynul pod kolesami vlaku. So svojou škodovkou nestihol prejsť železničným prejazdom. Za všetko vraj mohla jeho netrpezlivosť.

Veď hoci blikali výstražné svetlá a závory boli dole, vlak sa dlho neblížil. Sepéši sa preto rozhodol dupnúť na plyn a železničným prejazdom rýchlo prebehnúť. To však už nestihol a došlo k neodvratnej tragédii. Silný stroj podľa policajných spisov údajne spevákovo telo ťahal ešte 100 metrov.

S hudobníkom v tom čase tvorila pár Iveta Bartošová, ktorá sa práve nachádzala u svojich rodičov. „Petr bol úžasný! Bol taký šikovný a ukecaný blonďáčik. Veľmi sa nám páčil... Boli spolu niečo vyše roka a Petr potom zahynul... Keď sa to dozvedel manažér Tomáš Gottlieb, zavolal na políciu do Frenštátu, pretože sme nemali doma telefón, aby nám oznámili, čo sa stalo, a aby Ivetka zostala doma a nejazdila do Prahy,“ spomínala Ivetina mama.

Galéria fotiek (2) Petr Sepéši a Iveta Bartošová v roce 1985

Zdroj: ČTK

„Iveta spala, nechceli sme ju v noci budiť a pretože som mala rannú zmenu a manžel poobednú, mal za úlohu ráno, až vstane, jej opatrne povedať, čo sa stalo...“ prezradila pani Bartošová s tým, že Iveta stratu svojho milovaného niesla veľmi ťažko. „Iveta reagovala hrozne. Mali sme potom strach, že stratí nervy. Stále len chodila vonku okolo domu, hľadela do neba a hovorila, že tam vidí Petra, že na ňu máva alebo že s ním hovorila. Naozaj to bolo hrozné,“ netajila pani Svatava.

„Mysleli sme, že sa zblázni. Chodila ako bez ducha a hovorila, že končí, že už nebude spievať,“ dodala. Ktovie či práve nehoda, ktorá sa stala jej prvej láske, nebola dôvodom, prečo sa Iveta po rokoch rozhodla svoj život ukončiť tiež pod kolesami vlaku.