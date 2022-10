Súd s Kralevich po 5 hodinách ODROČILI: Missku strážil osobný šofér... Tajomné slová rodičom Linh (†18)!

V septembri uplynuli už dva roky do tragickej nehody na Tomášikovej ulici v Bratislave, pri ktorej zomrela len 18-ročná Linh. Auto šoférovala Daniela Kralevich, pričom k zrážke s chodkyňou malo podľa polície prísť na piechode pre chodcov. Mala byť dokonca prekročená aj maximálna dovolená rýchlosť. Po rozsudku, ktorý padol minulý rok v júli sa podnikateľka odvolala a rovnako aj prokurátor.

Vo štvrtok o 10:30 tak bolo vytýčané nové pojednávanie. Na Okresný súd Bratislava II. prišla Daniela Kralevich celá zahalená v čiernom a po celý čas mala na očiach okuliare. Sprevádzal ju neznámy muž, ktorý pôsobil, že dohliada na jej bezpečnosť. „Nie je to ochranka, je to pán, ktorý má vozí, lebo nemám vodičský preukaz,“ vysvetlila Kralevich.

Tá sa od tragickej nehody prvýkrát stretla zoči-voči aj s rodičkmi zosnulej Linh. Nie je žiadnym tajomstvom, že tmavovláska sa im celé 2 roky nedokázala za smrť ich dcéry ospravedlniť. No tentokrát im vraj pár slov venovala priamo v súdnej sieni. Čo konkrétne, však prezradiť nechcela. „Ja viem, čo som povedala v súdnej miestnosti, keď všetci odišli a to zostane pre mňa,“ odpovedala na konkrétnu otázku záhadne.

Kralevich však vinu za smrť Linh odmieta. Študentka mala podľa jej slov vojsť na cestu približne dva alebo tri metre za prechodom pre chodcov. „Veľmi prudkým krokom vstúpila do cesty postava, ktorá mala dopredu v lakťoch skrčené ruky. Vyzeralo to tak, že v rukách niečo drží. Mala nadol sklonenú hlavu a dlhé tmavé vlasy spadnuté do tváre. Kráčala mierne šikmo, veľmi prudkým krokom. Skôr by som to nazvala polobeh,“ uviedla Kralevich pred samosudcom.

Ďalej zdôraznila že sa nehode snažila zabrániť prudkým strhnutím volantu doľava a brzdením. Tvrdila, že šla rýchlosťou približne 50 kilometrov za hodinu. Vyjadrila síce ľútosť nad tým, čo sa stalo, no potom dodala: „Nemôžem prebrať zodpovednosť za niekoho iného, za jeho nezodpovednosť,“ zdôraznila obžalovaná.

Pres súdom vypovedal aj otec Linh. Vyhlásil, že jeho dcéra bola zdravá, netrpela žiadnym ochorením. V deň tragickej nehody šla ráno do školy. „Nemám vedomosť, že by sa dcéra v ten deň niekam ponáhľala,“ povedal. Sudca čítal aj výpoveď sestry poškodenej z prípravného konania. Uviedla, že Linh mala ísť v deň nehody zo školy skôr, lebo plánovala návštevu u lekára.

Sudca ani po dlhých piatich hodinách nedospel k záverečnému rozhodnutiu a hlavné pojednávanie odročil na 31. janára 2023. Predvolaní by mali byť traja svedkovia.