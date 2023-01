Daniela Kralevich odchádza zo súdu: Ten opäť NEROZHODOL... Pojednávanie po 2 hodinách odročili!

Dnes o 8:30 ráno začal súd s Danielou Kralevich vo veci tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v septembri 2020. Už koncom júla minulého roka sudca Okresného súdu Bratislava II. vyniesol rozsudok, no podnikateľka aj prokurátor sa proti nemu odvolali. Dnes mali vypovedať traja svedkovia.

Ani tentokrát však súd nedošiel k záveru a pojednávanie približne po dvoch hodinách odročili. Daniela Kralevich sa pri odchode zo súdu vyjadrila k výpovediam svedkov. „Tak hodnotím ich tak, že dnes bolo povedané to, čo si ľudia pamätali v rámci toho momentu. Obidvaja svedkovia sa vyjadrili, že nič v podstate nevideli, nehodu nevideli ako sa stala, ako prebehla, nevideli nič, čo by do prípadu vnieslo nejaké svetlo,“ uviedla tmavovláska.

Tá požiadala aj o vrátenie svojho auta, ktoré je momentáne zadržiavané. „My si myslíme momentálne, že to auto nemá teraz veľký dôvod byť zadržiavané, keďže na ňom už bola spravená technická skúška aj technická skúška spomalenia, takže toto auto je zadržiavané z nášho uhla pohľadu zbytočne,“ dodala s tým, že sa aj naďalej cíti nevinne.

Nové pojednávanie súd vytýčil na 15. mája 2023.