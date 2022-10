Vémolová to po NEVERE poriadne roztočila: To bolo ale DIVADIELKO!

U našich susedov Čechov je aktuálne azda najviac pretriasaný manželský pár Vémolovcov. O veľký rozruch v ich vzťahu sa postarala len 18-ročná pornohviezda Rika Fane, s ktorou údajne Karlos Vémola podvádzal svoju polovičku Lelu Vémolovú celé 4 mesiace.

Bývalá playmate sa však rozhodla, že si nebude z toho robiť ťažkú hlavu a naplno si bude užívať život. No zrejme len na oko. Dokázala to aj najnovším príspevkom z veľkolepej halloweenskej párty s názvom Bloody sexy Halloween, ktorá sa konala v Prahe, kde to poriadne roztočila najmä so svojimi kamoškami. „S mojimi dievčatkami vždy a všade. Ďakujem, že vás stále mám pri sebe,“ napísala blondínka pod fotku a možno tým chcela naznačiť niečo svojmu mužovi, ktorý sa riadne pošmykol a svojej drahej zahol.

Galéria fotiek (16) Lela Vémola na halloweenskej párty

Zdroj: Instagram L.V.

Za Karlosa by zjavne ruku do ohňa nedala a aj keď na spomínanej párty sa objavili spolu bok po boku, všetko pôsobilo len ako veľká fraška. Každý z nich prišiel zvlášť a okrem toho, že zápasník dorazil na akciu neskôr a sám, tak sa dlho pri Lele ani nezdržal. So svojou ženou sa však nezabudol odfotiť a pridať harmonické zábery na sociálnu sieť. Tváril sa akoby bolo všetko zabudnuté a potom odišiel, ako informoval portál Extra.cz

Galéria fotiek (16) Karlos Vémola s Lelou na halloweenskej párty

Zdroj: Instagram K.V.

Lela toto divadielko však hrala ďalej a v sexi nápaditom ružovom kostýmčeku s podrezaným hrdlom a korunkou na hlave v zábave pokračovala so svojimi dievčatami, akože sa nič nestalo a neskôr spolu odišli taxíkom. Veď napokon, vo vzťahu s Karlosom si už prešla kadečím...