Plačková 7 týždňov po pôrode rieši problém: Je mi zo seba ZLE!

Zuzana Plačková netajila, že počas tehotenstva výrazne pribrala. Váha jej ukazovala niečo málo nad 100 kíl. Ona to však nebrala ako tragédiu a bola presvedčená, že sa ich neskôr bez problémov zbaví.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZP

A už v polovici septembra šokovala tým, že má dole 22 kíl. Lenže potom to už nešlo tak ľahko. Aktuálne Zuzana informovala fanúšikov, že potrebuje ešte 10 kíl zhodiť. „O pár dní sa chystáme na našu prvú väčšiu dovolenku s Dionkom, takže začínam, idem už trochu zamakať na sebe, lebo takýmto tempom sa na svoju váhu ani do Vianoc nedostanem,” uviedla na sieti Instagram.

V tejto téme pokračovala aj na druhý deň ráno, ktorý bol práve jej štartovacím dňom, kedy začínala s novým stravovaním. „Dneska vyzerám horšie ako včera a kedykoľvek predtým, ale je mi to úplne jedno, pretože od dnes som sa nastavila na to, že idem dať dole nejaké kilá, lebo už mi je zo samej seba naozaj vážne zle,” zhodnotila úprimne.

„Som taká rozožratá, že musím to zastaviť. Treba, lebo idú Vianoce a baby, nebude to ľahké, lebo teraz, keď neschudnem, tak na Vianoce sa tak vyžeriem, že hrôza,” dodala. A zároveň vyzvala svoje sledovateľky, aby do toho išli s ňou.