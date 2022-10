Zuzana Plačková zúri: Vykradli jej auto... A TOTO je ako možné?!

Zuzana informovala, že jej počas noci v Bratislave na Tupého ulici vykradli auto. „Niekto nám vykradol novú dodávku, ktorú ešte máme s nemeckými značkami. Tým pádom si asi niekto myslel, že je to nemecké auto... Bolo nám odtiaľ odcudzené rôzne náradie, vŕtačky," začala vyrátavať Zuzana, to však ani zďaleka nie je všetko, čo jej zlodeji z vozidla zobrali.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Z.P.

Zmizlo aj oblečenie, ktoré objednala do jej detského obchodu. Ide o značku, na ktorej predaj má Zuzana na Slovensku výhradné práva. „Ak by toto oblečenie Daga niekto rozpredával, bola by som rada, keby ste mi dali vedieť. Pretože nemá tu nikto šancu to predávať," ozrejmila mladá mamička s tým, že prosí aj o prípadné informácie, ak niekto videl v noci na Tupého ulici ľudí, ktorí sa motali okolo bielej dodávky.

Najväčším paradoxom totiž je, že auto vôbec nebolo poškodené. „Neboli vôbec poškodené zámky. Ani nič. To je na tom úplne že najväčšia haluz. Nechápem, nejde nám to do hlavy, že ako sa do nej vôbec dostali. Dávajte si pozor," upozornila na záver Zuzana.