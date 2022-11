Plačková v koncoch: Dovolenka so synom sa zmenila na horor... Ide ma j*bnúť!

Zuzana Plačková si so svojou rodinou išla užiť trošku tepla práve do Spojených arabských emirátov. Vysoké teploty v Dubaji sú veľkým lákadlom pre mnohých Slovákov v chladnejšom období. To určite zohrávalo veľkú rolu pri výbere dovolenkového miesta, keďže sa rozhodli zobrať so sebou aj svojho dvojmesačného synčeka Diona.

Na začiatku vyzeralo byť všetko naozaj ako z rozprávky. Prvé kúpanie v mori mal Dion hneď za sebou a rodičia netajili svoje nadšenie. Dokonalá dovolenka sa, ale v priebehu pár dní zmenila na čistý horor a Zuzanu začalo trápiť zdravie, čo samozrejme neočakávala. Kameňom úrazu bola pre ňu práve klíma, s ktorou v Dubaji vôbec nešetria.

„Taká silná klíma je tu na tých izbách, že ma ide j*bnúť. Ani vypnúť to nejde a nastavíš tam teplotu 25 stupňov a drbne sa to na 19 alebo 21. J*bne ma fakt,“ zverila sa svojim fanúšikom na sociálnej sieti totálne bez hlasu. „Drbne ma z tejto klímy a prídem do nákupného centra a mínus 5 a vyjdeš von, kde je 40 stupňov. Toto je extrém,“ sťažovala sa ďalej.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram Z.P.

Aj keď sa klíma na nej značne podpísala a stratila hlas, najviac však ľudí zaujímalo, ako to zvláda samotný Dion. Keďže dvojmesačné dieťatko ešte nemá vybudovanú až takú imunitu. „Dion to zvláda v poriadku, pýtali ste sa na neho, takže on je v pohode,“ vyjadrila sa ohľadne svojho syna. Vyzerá to tak, že ich prvá dovolenka nedopadla podľa predstáv...