SEMIFINÁLE šou Tvoja tvár znie povedome: TOTO je finálová štvorka!

Od štartu šou Tvoja tvár znie povedome uplynulo už 9 týždňov. To znamená, že v nedeľu večer si diváci Markízy mohli vychutnať už semifinále projektu. A ešte poslednýkrát mohli všetky známe tváre zabojovať o postup do veľkého finále. To prebehne už najbližšiu nedeľu.

Osmička známych tvárí opäť predviedla nezabudnuteľné čísla, ktoré šokovali, ohúrili, ale aj pobavili. No najviac porotu a kolegov zaujal Ondro Kandráč, ktorý v semifinále stvárnil legendárneho slovenského speváka Roba Kazíka. Navyše prvýkrát za všetkých 9 epizód v maske nepripomínal seba samého. Výhru 1000 eur, ktorú získal, Kandráč venoval Občianskemu združeniu Fénix.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Tv Markíza

V závere semifinálového kola sa netočila ruleta, ako bývalo na konci každej časti zvykom, ale sa spočítali body za všetky odvysielané epizódy a zostavil sa rebríček. Ten rozhodol o tom, kto sa vo veľkom finále predstaví so súťažnými vystúpeniami a bude bojovať o titul absolútneho víťaza 7. série šou Tvoja tvár znie povedome.

TOTO sú štyria finalisti:

1. Liv Bielovič (216 bodov)

Galéria fotiek (10) Liv Bielovič

Zdroj: Tv Markíza

2. Adam Pavlovčin (205 bodov)

Galéria fotiek (10) Adama Pavlovčina v semifinále zastúpil Martin Nikodým.

Zdroj: Tv Markíza

3. Viki Ráková (203 bodov)

Galéria fotiek (10) Zdroj: Tv Markíza

4. Natália Puklušová (185 bodov)

Galéria fotiek (10) Natália Puklušová

Zdroj: Tv Markíza

Zvyšok tabuľky vyzeral takto:

5. Karol Tóth (183 bodov)

Galéria fotiek (10) Karol Tóth

Zdroj: Tv Markíza

6. Simona Salátová (170 bodov)

Galéria fotiek (10) Simona Salátová

Zdroj: Tv Markíza

7. Matúš Kolárovský (167 bodov)

Galéria fotiek (10) Matúš Kolárovský

Zdroj: Tv Markíza

8. Ondrej Kandráč (143 bodov)

Galéria fotiek (10) Ondrej Kandráč

Zdroj: Tv Markíza