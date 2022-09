Misska po potrate zabodovala v šou: Slová jej známeho ex ZABOLIA!

PRAHA – Prednedávnom na markizáckych obrazovkách odštartovala šou Love Island. Všetkým však na prvý pohľad vyrazila dych prvá bombshell, ktorou nebol nikto iný ako víťazka miss Natalie Kočendová (22). Aj keď ju život potrápil, rozhodla sa hľadať si lásku. S bývalým partnerom (32), s ktorým prišla o dieťatko, jej to totiž nevyšlo. Ten ju momentálne nešetrí a posiela jasný odkaz!

V Šou Love Island zamiešala karty bombshell, ktorá všetkým vyrazila dych. Reč je o známej Češke Natalii Kočendovej, ktorá po mesiacoch trápenia zabodovala na celosvetovej súťaži krásy, odkiaľ si odniesla víťazstvo.

Natalie si prešla pred dvomi rokmi naozaj ťažkým obdobím, keď so svojím priateľom, barberom Lakym Royalom prišli o vysnené bábätko. Ich vzťah, ktorý najprv pripomínal rozprávku, však nemal šťastný koniec. Svoje zbohom si povedali pár mesiacov po nešťastnej udalosti a zásnubách. Prezentovali sa, že ukončenie prebiehalo v dobrom a stále sa majú radi. Dnes je však všetko inak!

Vyzerá to tak, že modelka neprekvapila svojou účasťou len ostatných v exotickej vile, ale poriadne zaskočila aj svojho ex. „Nechápem, prečo ma spájate alebo posielate správy o tom, čo robí Natál. Asi tak, v živote každý urobil chybu, každý sa musí z nej ponaučiť a buď si do života niečo prinesie, alebo zoberie,“ vyjadril sa otvorene Laky Royal na svojom Instagrame.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Je viditeľné, že sa od svojej bývalej partnerky chce známy barber dištancovať a nechce mať s ňou po rozchode nič spoločné: „Prosím vás o to, nezaujíma ma, čo robí. Verte, že by som sa na to pozeral inak, preto rešpektujte a doprajte súkromie druhým.“

Po prevalení jej účasti v súťaži sa začalo špekulovať aj o tom, že najnovším súťažiacim bude samotný Laky. Ten však svojimi slovami všetky pochybnosti vyvrátil. „Ešte musím podotknúť. Na žiadny Love Island nejdem. Nechápem, kde beriete tieto výmysly. Desiatky správ o tom, že sa tešia, ako tam prídem? Hrabe vám veľmi, ja mám dosť práce a nové ciele,“ uzavrel nasrdene. Aj keď ich vzťah neskončil rozprávkovým koncom, Natáliin ex vraj verí, že si kráska svojho princa v reality šou nájde.