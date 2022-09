Moderátorka Love Islandu v koncoch: Zapíja žiaľ... TOTO je daň za tropickú búrku!

Minulý rok šou prebiehala hladko a s ukážkovým počasím. Tento je však úplným opakom a dokonalé prostredie sa zmenilo na čistý horor. Počasie prekvapilo nielen súťažiach, ale aj štáb, ktorý sa musel rýchlo prispôsobiť a vymyslieť plán B. Všetkých presunuli do novej vily, kde zotrvajú, dokým sa situácia nezlepší.

Následky tropickej búrky si odniesla hlavne nová posila tímu – moderátorka Zorka Hejdová. Spôsobila jej problémy, s ktorými absolútne nerátala. Doslova zaplatila za ňu daň a ostala trčať na Kanárskych ostrovoch, aj keď mala byť už dávno niekde inde. Presnejšie na akcii prestížnej značky spodnej bielizne v Paríži. Takáto situácia človeka naozaj zamrzí a Zorka sa rozhodla, že si dopraje víno. „Ja som tu takto na víne, pretože som musela zapiť žiaľ,“ povedala s istou dávkou sklamania.

Hejdovej let mal kvôli nepriaznivému počasiu obrovské meškanie, takže sa do hlavného mesta Francúzska rozhodla nedostaviť. Bolo na nej vidno, že ju to mrzí a z jej slov v živom vysielaní bolo cítiť smútok. „Hrozne som sa na to tešila, množstvo príprav, mejkap, vlasy, šaty som vyberala veľmi dlho. Malo to byť krásne, ale nestalo sa tak, pretože práve kvôli tým podmienkam tu je polovica letov úplne zrušených alebo majú veľké meškania,“ vyjadrila sa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram Z.H.

Do poslednej chvíle verila, že odletí, ale až pobyt na letisku jej otvoril oči, keď videla niekoľkohodinové meškania. „Ráno na letisku som zistila, že do Paríža by som doletela niekedy v noci, a to nedávalo zmysel,“ uzavrela.

Jej manžel bol pripravený na to, že sa o ich malého synčeka na istý čas bude starať sám. Keď ju uvidel ráno opäť vo dverách, myslel si, že sa mu to len sníva a bol to pre neho milý šok.