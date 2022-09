Speváčka Emma Drobná UKÁZALA svoju osudovú ŽENU: Fúúú… Táto kočka je jej MAMA?!

Je mladá, talentovaná a ešte k tomu nejeden muž by sa za ňou otočil. Emma Drobná sa zviditeľnila, a to právom, vďaka výhre v speváckej šou Superstar. Kedysi očarila porotu nielen svojím hlasom, ale aj zjavom a už dlhší čas jej srdce patrí bývalému futbalistovi Filipovi Šebovi (38), s ktorým na svojich Instagramoch fanúšikom ukazujú, ako sa ľúbia.

Aká by to bola však dcéra, keby tú svoju lásku nedávala najavo aj svojej mame a navyše, keď okrem života jej môže byť vďačná aj za krásu. V týchto dňoch totiž hudobníčka pridala na svoj profil fotku so svojou osudovou ženou, ako si spolu užívajú ešte slnečné Španielsko. Toto že je jej mama? Tak už nám to všetkým môže byť jasné, prečo je umelkyňa taká pekná.

Emma Drobná s mamou Máriou

„Mama,“ takto stručne a výstižne popísala speváčka svoj príbeh na sociálnej sieti s najmilovanejšou ženou svojho života a pridala k tomu symbol čistej lásky, biele srdiečko.

Naozaj jej mamina je riadna kočka a gény sa teda rozhodne nezaprú. Dokonca by sa dalo povedať, že sú skoro ako sestry a neuveriteľne sa na seba podobajú, akurát s menším vekovým rozdielom. Na spomínanom zábere im to spolu pristane a cítiť z neho, že si navzájom rozumejú a ľúbia sa.

