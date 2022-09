FAUX PAS v jojkárskej Bez servítky: Chcela sa popýšiť fotkami z dovolenky, ale… Ups, TOTO NEVYŠLO!

Galéria fotiek (6) Simona predviedla svoje kulinárske umenie v utorok.

Zdroj: Tv Joj

BRATISLAVA - Po letnej prestávke sa na obrazovky televízie Joj vrátila obľúbená relácia o varení Bez servítky. Už tretí týždeň sa v projekte striedajú amatérski kuchári a predvádzajú svoje kulinárske umenie. Inak tomu nebolo ani včera večer - večeru pripravovala 46-ročná Simona zo Serede. No ešte predtým, ako sa pustila do samotného varenia, poodhalila aj svoje súkromie. Pochváliť sa chcela fotkami z dovolenky, ale... Skončilo to TRAPASOM!