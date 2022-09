Prasklo TAJOMSTVO slovenskej speváčky: Odhalila to s novým klipom… JE TEHOTNÁ!

BRATISLAVA - Babyboom v slovenskom šoubiznise pokračuje! V poslednom období sa dozvedáme o mnohých tehotenstvách, pričom niektorými sa pyšní budúci rodičia pochválili ihneď, iné zasa nejaký čas tajili. A do tej druhej skupiny patrí aj krásna slovenská herečka a speváčka...

Aktuálne uzrela svetlo sveta nová skladba If z dielne tria Lady Colors. Herečky a speváčky v zložení Mária “Majka” Lechmanová, Lenka “LeRa” Rakár a Kristína “Kristy” Mečko vydávajú vlastnú skladbu po štyroch rokoch. Keďže koncertujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, nový singel naspievali v angličtine, hoci sa v blízkej budúcnosti plánujú opäť vrátiť k rodnému jazyku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube

S nápadom na skladbu If prišla Kristy. „Mne sa to páčilo a keďže si veľmi dobre rozumieme nielen ako speváčky, ale aj ako autorky piesni, netrvalo dlho a finálna verzia If bola na svete,” povedala o skladbe LeRa. Popová pesnička je inšpirovaná mladou čerstvou láskou, kedy si obaja zaľúbení predstavujú spoločnú ideálnu budúcnosť. Po vydaní videoklipu, ktorý sa nakrúcal v kaštieli v Čereňanoch, sa fanúšikovia známych Sloveniek dočkali aj ďalšieho prekvapenia.

Novou pesničkou sa chce trio Lady Colors opäť pripomenúť svojim fanúšikom po niekoľkomesačnej pauze, keďže sa blondínke LeRe prednedávnom narodilo bábätko. Babyboom v triu pokračuje, pretože aktuálne je v radostnom očakávaní svojho druhého dieťatka ryšavka Majka. Dievčatá však budú pokračovať v naplánovaných koncertoch a aktivitách a keď už bude Majka potrebovať oddych, majú pripravený dočasný záskok. Samozrejme, s ryšavými vlasmi.

Galéria fotiek (4) Z Majky Lechmanovej sa stane dvojnásobná mamička.

Zdroj: Youtube