Vémolova milenka ide po Soukupovi: Táto žena ho chce PREBRAŤ Agáte!

PRAHA – V českom šoubiznise sa v poslednej dobe so škandálmi ako keby vrece roztrhlo. Jedna šokujúca novinka za druhou. A ani tento týždeň nie je výnimkou! Bývalá milenka Vémolu sa pustila do vzťahu Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychovej. Pokým nebol s bývalou modelkou, ani by oňho nezakopla. Teraz si ho však všimla a chce ho pozvať dokonca aj na rande!

Česká hviezdička Zdeňka „Lulu“ Černá (41) je rada stredobodom pozornosti. Svedčia o tom aj jej prsia nadrozmernej veľkosti. Svojej povesti neostala nič dlžná a momentálne sa do povedomia médií dostala vďaka záujmu o vzťah Agáty Hanychovej a Jaromíra Soukupa. Bývalej milenke Vémolu sa tentoraz zapáčil český miliardár.

Nielenže v minulosti skoro zničila vzťah známemu zápasníkovi, ale teraz sa chystá aj na ďalší. Netají sa tým, že má rada mužov, ktorí sú finančne zabezpečení. Soukupovi už dávno peniaze nerobia problém a to ocenila aj vnadná blondínka. „Komu by sa nepáčil pán Soukup? Je to stopercentne môj typ. Páči sa mi fyzicky a príjemným bonusom je, že je úspešný,“ zverila sa českému portálu Expres.cz.

Taktiež priznala, že pred kontroverzným vzťahom s jeho mladšou priateľkou ho vôbec nepoznala a začala sa o neho zaujímať až potom. Zapáčil sa jej na prvý pohľad. Dokonca začala pod jeho fotky písať aj komentáre.

Je zjavné, že Lulu mu prejavuje sympatie aj takýmto spôsobom a chce, aby sa jej ozval, keď mu skrachuje terajší vzťah. „Určite im to nevydrží, Agátu používa iba na svoju šou. Ešte som mu súkromne nenapísala, rešpektujem ich vzťah. Hneď, ako to medzi nimi začne škrípať, okamžite mu napíšem,“ vyjadrila sa.

Aj keď si na neho brúsi zuby, vyzerá to tak, že dvom zaľúbencom to vydrží dlhšie, než sa očakávalo. Dôkazom toho je aj spoločné bábätko, ktoré Agáta nosí pod srdcom. Prsnatá Češka Agáte nielenže závidí vzťah, ale aj to, že čaká dieťa. „Hnevá ma, že ona dosiahla so Soukupom tak rýchlo to, čo som plánovala ja,“ vyjadrila sa o "súperkinom" tehotenstve. Nuž, 41-ročná fotomodelka zrejme nemá šťastie na lásku a hľadá ju aj tam, kam by sa iná žena neodvážila ani vkročiť.