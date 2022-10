Tehotná Hanychová po náhlej hospitalizácii: Vyjadrila sa k ROZCHODU... Bola by som na psychiatrii!

Prvý trimester má hnedovláska už za sebou, ale bohužiaľ sa nevyhla nežiadúcim komplikáciám. Tie ju prekvapili v dosť ranom štádiu tehotenstva a okamžite ju museli hospitalizovať. Po okolkoch priznala, že išlo o samovoľné krvácanie. Z toho najhoršieho je však vonku a bábätko je v poriadku! Agáta sa však musí šetriť...

Kvôli vážnym problémom nemôže vykonávať svoju prácu. Relácia, v ktorej známy pár pravidelne zásoboval divákov svojimi názormi, je na istý čas v ohrození. Agáta Jaromíra Soukupa dostala stopku, aj keď modelka stále myslí pozitívne a verí, že sa ešte budú natáčať ďalšie diely. „Natáčanie bude pokračovať. Od pondelka by sme mali zase točiť. Uvidíme, ako to bude. Záleží na mne,“ vyjadrila sa. Síce je už v domácej starostlivosti, ale lekári jej nariadili len oddych.

Takýto režim by mal zlepšiť jej zdravotný stav. „Snažím sa, aby mi bolo lepšie, úplne dobre mi nie je,“ zverila sa svojim fanúšikom v živom vysielaní. Utrápená Hanychová sa momentálne stará len o svoje deti a na sociálnych sieťach nič iné nezdieľa, len to, ako leží v posteli. Ale kde sa vytratil riaditeľ istej českej televízie?

Ešte počas jej pobytu v nemocnici sa šuškalo, že sa s jej starším partnerom rozišli a z tohto dôvodu skončila v rukách lekárov. Tieto klebety však okamžite vyvrátila so slovami, že ju prišiel Soukup pozrieť a doniesol jej aj pyžamo a deku. Samozrejme, ani to ľudí neodradilo od otázok na ich vzťah. „Neskončila som v nemocnici kvôli rozchodu. To by som skončila na psychiatrii a nie na gynekológii. Ja by som kvôli rozchodu nikdy neskončila v nemocnici,“ rázne uzatvorila túto tému. Vyzerá to tak, že aj napriek neprajníkom im to stále klape a tešia sa spolu na vytúžené dieťatko.