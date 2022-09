Ján Ďurovčík obletel so svojím predstavením takmer CELÝ SVET: Toto sú moje NAJVÄČŠIE OBAVY!

Aj taká malá krajina, akou Slovensko je, môže bezpochyby zažiariť a vyniknúť aj vo veľkom svete, a to prostredníctvom svojich ľudí a výnimočných diel. Dokázal to aj slovenský režisér, choreograf Ján Ďurovčík s baletným predstavením Carmen, ktoré so svojím tímom odohrali takmer po celom svete.

Galéria fotiek (20) Predstavenie Carmen od Jána Ďurovčíka

Zdroj: Vlado Anjel

Opätovne si fenomenálne predstavenie mohli vychutnať aj Slováci, a to pri príležitosti 25. výročia Slovenského divadla a tanca v Bratislavskej Iuvente. Ani my sme si nenechali ujsť túto jedinečnú príležitosť obohatenia sa o naozaj dych vyrážajúci a strhujúci kultúrny zážitok.

Galéria fotiek (20) Predstavenie Carmen od Jána Ďurovčíka

Zdroj: Vlado Anjel

Pri tejto udalosti sme vyspovedali aj samotného Jána Ďurovčíka. Zaujímalo nás predovšetkým, kde všade s predstavením bol a aké boli reakcie publika vo svete. „My sme s tým boli v USA, teraz sa tam vraciame, v Pekingu, vo Vancouveri, V Mexiko City, toto predstavenie naozaj prešlo celý svet. V podstate v Ríme, vo Varšave, v Londýne. Za tých 15 rokov toto predstavenie naozaj, snáď okrem Austrálie sme hrali všade,“ povedal známy choreograf pre Topky.sk.

Skutočne, ako sám Ján Ďurovčík podotkol, predstavenie Carmen je bezpochyby vystavané na svetovej úrovni a môže sa bez problémov rovnať s tými veľkými zahraničnými, o čom sme sa presvedčili na vlastné oči. Hoci počas 50 minút nepadne ani jedno slovo, všetko je pre diváka jasné a čitateľné.

Galéria fotiek (20) Predstavenie Carmen od Jána Ďurovčíka

Zdroj: Vlado Anjel

No napriek tomu nám to nedalo a spýtali sme sa aj na to, čo bolo pre neho najťažšie pri tvorbe tohto moderného baletného diela. Jeho odpoveď nás prekvapila.

„Je to v tom že, keď vzniká to predstavenie, ja vždy šijem na ľudí akoby šaty, že ja nerobím kolekciu a vždy sa bojím, či so svojou asistentkou dokážeme na nového človeka preniesť to, čo sme stavali na niekoho úplne iného. Ale len kvalita tých tanečníkov, ktorých máme teraz, nám dovoľovala to, že vlastne ten výsledok bol, akoby sme to stavali na nich. To boli moje najväčšie obavy,“ otvorene priznal režisér azda svoj najväčší strach z práce.

Ak ste zo Slovenska a predstavenie ste nestihli, určite si pozrite rozhovor vyššie, kde sa okrem toho, ako sa Ján Ďurovčík udržuje v kondícii, dozviete aj to, v ktorých mestách môžete toto predstavenie plné emócií ešte vidieť.