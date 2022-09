Slovenská herečka v novom muzikáli: Priznala vážne PROBLÉMY… TOTO som nečakala!

BRATISLAVA - Priaznivci kultúry a divadla sa už onedlho môžu tešiť na muzikálové spracovanie, na motívy poviedky Petra Jaroša a filmu Martina Ťapáka a to ľudového príbehu, Pacho - zbojník z Hybe. Slovenský režisér Jakub Nvota (45) v týchto dňoch pracuje na posledných detailoch, aby všetko bolo dokonalé po každej stránke. No niektoré veci pri naštudovaní potrápili aj mladú herečku Broňu Kováčikovú (26) a priznala, s čím mala naozaj vážne komplikácie. Čo ju tak doslova vymordovalo?

Mladá slovenská herečka Broňa Kováčiková už 7. októbra zažije svoju premiéru s muzikálovým predstavením Pacho - zbojník z Hybe od Jakuba Nvotu.

Divadelné predstavenie je postavené na známom príbehu tzv. antihrdinu Pacha, ktorý presne pomenúva, čo sa okolo nás deje a je poprepletaný rôznymi vzťahmi. Hoci je dej zasadený do ľudového prostredia poukazuje na dnešnú dobu a v predstavení, nie tak celkom klasickom, muzikálovom spracovaní, sa divák má možnosť stretnúť okrem speváckej, hudobnej, hereckej či výtvarnej zložky aj s akrobaciou.

Tá veru potrápila aj už spomínanú herečku, Broňu Kováčikovú, ktorá si v muzikáli zahrá práve Pachovu milú. Broňa, ako nám sama prezradila, mala čo robiť pri skúškach a aj keď má tanečnú školu, akrobatické prvky jej dali riadne zabrať.

„No musím povedať, že po dlhšej dobe som sa vlastne opäť dostala k muzikálu, lebo doteraz, už niekoľko rokov som sa venovala viac činohre, takže samozrejme sme opäť museli oprášiť rôzne choreografie, tanec, aj keď ja som teda tanec študovala na tanečnom konzervatóriu, ešte vlastne v takom tom veku od 10-tich rokov, ale tu je taká možno vychytávka,“ opísala nám herečka svoje začiatky a pokračovala ďalej.

„Robíme tu aj akrobaciu, a to bolo, naozaj musím priznať, pre mňa náročné, lebo v akrobacii teda sa využívajú najmä ruky a musím mať teda silu v rukách a ja skôr by som povedala, že mám silu v nohách, pretože predsa len ten balet častokrát je o takej ladnosti rúk, takže naozaj tá akrobacia, musím povedať, že bola pre mňa ťažká. Asi by som očakávala, že to bude menej náročné, ale naozaj aj v lete tomu predchádzali tréningy, kedy už som chodila sa tak zoznamovať s hrazdou a so šálom a tak ďalej, takže toto bolo asi najťažšie,“ priznala sa nám umelkyňa v rozhovore pre Topky.sk.

To či to Broňa zvládla ale aj ostatní skvelí herci, ktorí hrajú v tomto projekte s prvkami moderného cirkusu, v ktorom nebudú chýbať ani nezabudnuteľné gagy z filmového Pacha, ktoré, už dnes zľudoveli, si môžete prísť pozrieť 7. a 8. októbra v DK Zrkadlovom Háji v Bratislave.

